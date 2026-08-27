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Preordina l'esclusivo controller wireless Xbox X25 Special Edition per console Xbox

Tra le proposte di Amazon troviamo il controller speciale Xbox X25 Special Edition in verde traslucido e dettagli che richiamano il prodotto originale.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/08/2026
Xbox X25 Special Edition

Su Amazon è possibile preordinare il controller speciale Xbox X25 Special Edition a 79,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 20 ottobre 2026. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un controller speciale

Festeggia le origini di Xbox con questo controller speciale, dal colore verde traslucido e con dettagli che richiamano il prodotto originale. I pulsanti ABXY, ad esempio, presentano i classici colori del controller Xbox iconico. Inoltre, potrai guardare attraverso il guscio posteriore e il vano batterie, mentre il classico logo Xbox è un vero e proprio richiamo alle origini.

Controller Xbox X25 Special Edition
Controller Xbox X25 Special Edition

Il prodotto è compatibile con console Xbox One e Xbox Series X|S, nonché con PC e dispositivi mobili. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di un preordine, quindi riceverai il prodotto una volta uscito ufficialmente. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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