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I set LEGO sono in sconto su Amazon per le Offerte Prime: ecco alcune opzioni a prezzo scontato

Tra le proposte di Amazon, in occasione delle Offerte Prime, troviamo diversi set LEGO ispirati ai videogiochi e non solo. Di seguito trovi un pratico riepilogo delle diverse opzioni tra cui scegliere.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/10/2026
Set LEGO Amazon

Su Amazon sono disponibili diversi set LEGO in occasione della Festa delle Offerte Prime. Alcune opzioni sono rigorosamente ispirate ai videogiochi, altre ai film o ad alcuni personaggi particolarmente amati. Per comodità abbiamo preferito suddividere i paragrafi in base alla tipologia di prodotto, affinché tu possa sapere esattamente cosa cercare.

La Festa delle Offerte Prime è in programma il 6 e il 7 ottobre, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Set LEGO ispirati ai videogiochi

Ecco di seguito alcune opzioni a prezzi scontati. Se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti per aprire la pagina del prodotto:

Set LEGO ispirati a film o anime

Anche in questo caso, basterà cliccare sui box sottostanti per accedere al tuo prodotto preferito. Specifichiamo che i prezzi potrebbero subire variazioni, ma l'articolo è in costante aggiornamento:

Altri set

In questo paragrafo abbiamo incluso alcune opzioni dedicate alla F1, allo sport in generale e prodotti più generici: Ricordiamo che, se non lo hai già fatto in passato, puoi provare gratis Amazon Prime per 30 giorni tramite questo link.

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