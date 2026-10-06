Ghostbusters: Nightmare on 34th Street pare sia il nuovo film della serie, a tema natalizio

Sembra proprio che Ghostbusters stia per tornare al cinema con un nuovo film: in base a un noto leaker è emerso che il titolo del nuovo capitolo è Ghostbusters: Nightmare on 34th Street, e sembra essere una sorta di fusione tra lo stile classico della serie e un film natalizio.
Il bizzarro ibrido emergerebbe in effetti dalla composizione del titolo, che sembra essere un mix tra due film classici appartenenti a due generi ben diversi: Nightmare on Elm Street per gli horror (noto come Nightmare, dalle nostre parti) e Miracle on 34th Street (Il miracolo della 34ª strada), un vero e proprio classico natalizio.
Tutto questo fa pensare a una possibile commistione di generi per il nuovo film della serie, sebbene ovviamente sia tutto da considerare ancora come una semplice voce di corridoio. La fonte, l'insider e leaker Daniel Richtman, è considerata tuttavia molto affidabile, dunque c'è un'alta probabilità che la questione venga confermata.
Le prime informazioni sul nuovo Ghostbusters
In base alle prime informazioni, che a dire il vero non sono molte, pare che la sceneggiatura sia affidata a Josh Miller, autore anche dei film di Sonic the Hedgehog e diverse altre produzioni, tra i quali emerge una curiosa corrispondenza con il tono che potrebbe avere questo nuovo Ghostbusters.
Tra i precedenti di Miller c'è infatti anche Violent Night, ("Una notte violenta e silenziosa", in Italia), ovvero una commedia natalizia in cui Babbo Natale (interpretato da David Harbour) si ritrova a combattere contro mercenari che hanno preso in ostaggio una famiglia.
Questo lo renderebbe una sorta di esperto in operazioni di questo tipo, se così possiamo dire. In ogni caso, attendiamo conferme sia sull'esistenza di questo progetto che sul fatto che sia effettivamente una sorta di fusione tra un film di Ghostbusters e un film a tema natalizio.
I nuovi Ghostbusters
Ricordiamo che la serie Ghostbusters è stata recentemente rilanciata da Sony al cinema con risultati piuttosto altalenanti: dopo lo storico originale del 1984, diventato un classico del cinema, e il suo seguito del 1989, il franchise sembrava infatti chiuso.
Tuttavia, nel 2016 è stato tentato un reboot con un cast interamente femminile che non è stato decisamente apprezzato da buona parte del pubblico, nonostante i buoni risultati sul fronte della critica.
A seguire, Sony ha effettuato un ulteriore reboot con Ghostbusters: Legacy del 2021 di Jason Reitman (figlio del regista originale, Ivan Reitman), a cui ha fatto da seguito il recente Ghostbusters: Minaccia Glaciale del 2024.
Nonostante scarse valutazioni da parte della critica, gli ultimi due film hanno raggiunto incassi notevoli, e un ulteriore film era stato già confermato dopo l'uscita di Minaccia Glaciale.
Il terzo film del nuovo corso sembra dunque essere questo Ghostbusters: Nightmare on 34th Street, di cui a questo punto attendiamo di ricevere ulteriori informazioni in via ufficiale.