Ghostbusters: Nightmare on 34th Street pare sia il nuovo film della serie, a tema natalizio

Sembra che il nuovo film della serie Ghostbusters sia trapelato: un noto leaker ha annunciato il titolo della nuova produzione Sony, che sembra avere a che fare con il tema natalizio.

Sembra proprio che Ghostbusters stia per tornare al cinema con un nuovo film: in base a un noto leaker è emerso che il titolo del nuovo capitolo è Ghostbusters: Nightmare on 34th Street, e sembra essere una sorta di fusione tra lo stile classico della serie e un film natalizio. Il bizzarro ibrido emergerebbe in effetti dalla composizione del titolo, che sembra essere un mix tra due film classici appartenenti a due generi ben diversi: Nightmare on Elm Street per gli horror (noto come Nightmare, dalle nostre parti) e Miracle on 34th Street (Il miracolo della 34ª strada), un vero e proprio classico natalizio. Tutto questo fa pensare a una possibile commistione di generi per il nuovo film della serie, sebbene ovviamente sia tutto da considerare ancora come una semplice voce di corridoio. La fonte, l'insider e leaker Daniel Richtman, è considerata tuttavia molto affidabile, dunque c'è un'alta probabilità che la questione venga confermata.

Le prime informazioni sul nuovo Ghostbusters In base alle prime informazioni, che a dire il vero non sono molte, pare che la sceneggiatura sia affidata a Josh Miller, autore anche dei film di Sonic the Hedgehog e diverse altre produzioni, tra i quali emerge una curiosa corrispondenza con il tono che potrebbe avere questo nuovo Ghostbusters. Una scena di Ghostbusters: Minaccia Glaciale con il vecchio cast Tra i precedenti di Miller c'è infatti anche Violent Night, ("Una notte violenta e silenziosa", in Italia), ovvero una commedia natalizia in cui Babbo Natale (interpretato da David Harbour) si ritrova a combattere contro mercenari che hanno preso in ostaggio una famiglia. Ghostbusters: Minaccia glaciale, la recensione del nuovo film sugli Acchiappafantasmi Questo lo renderebbe una sorta di esperto in operazioni di questo tipo, se così possiamo dire. In ogni caso, attendiamo conferme sia sull'esistenza di questo progetto che sul fatto che sia effettivamente una sorta di fusione tra un film di Ghostbusters e un film a tema natalizio.