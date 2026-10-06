L'affascinante At Fate's End è stato rinviato al 2027, ma ha una demo disponibile

Thunder Lotus Games ha annunciato che il su affascinante action adventure in 2D, At Fate's End, è stato rinviato al 2027, con lancio ancora da precisare, ma intanto ha una demo disponibile su PC attraverso Steam.
Annunciato nell'estate dell'anno scorso come nuova e affascinante avventura 2D degli autori di Spiritfarer, il gioco non aveva una data di uscita precisa nemmeno prima, ma era previsto arrivare nel corso del 2026. Non è più questo il caso, visto che gli sviluppatori hanno riferito la necessità di spostare il lancio di At Fate's End al 2027, con lancio previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, anche direttamente su Game Pass al day one.
Per mitigare l'attesa almeno gli utenti PC possono però provare la versione demo del gioco, disponibile proprio in queste ore sulla pagina ufficiale di Steam, consentendo dunque di sperimentare qualcosa di questa peculiare produzione.
Una famiglia di duellanti
La premessa di At Fate's End è molto particolare: il gioco ci spinge a "combattere contro coloro che amiamo", con l'albero delle abilità del personaggio che rappresenta anche l'albero genealogico della sua famiglia.
"Impugna la leggendaria Spada Divina Aesus nei panni di Shan, l'abile giovane erede del clan Hemlock. Risolvi intricati enigmi narrativi, scopri verità dolorose e affina sia le tue abilità con la spada che le tue conoscenze per affrontare i tuoi fratelli, dai quali ti sei allontanata, in duelli intensi ed emozionanti - e, alla fine, decidere il destino della tua famiglia", si legge nella descrizione ufficiale.
Come dimostra anche il nuovo trailer, visibile qui sopra, At Fate's End alterna momenti narrativi a combattimenti, ma il tutto resta immerso in una costante relazione tra la protagonista e i suoi avversari, con duelli che riguardano anche l'interiorità dei personaggi.
Per rivendicare il suo diritto di nascita, Shan deve affrontare i suoi fratelli, da cui si è allontanata, in duelli emotivamente intensi, dove il combattimento non avviene solo con la spada, ma anche con il dialogo, l'intuizione psicologica e la conoscenza duramente conquistata di una storia condivisa.
At Fate's End rappresenta un nuovo passo creativo per Thunder Lotus. Mentre Spiritfarer invitava i giocatori a dire addio, At Fate's End li sfida ad affrontare ciò che è rimasto inespresso e a lottare per la comprensione tra le macerie di una famiglia distrutta.