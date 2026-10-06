L'affascinante At Fate's End è stato rinviato al 2027, ma ha una demo disponibile

Thunder Lotus Games ha annunciato che il su affascinante action adventure in 2D, At Fate's End, è stato rinviato al 2027, con lancio ancora da precisare, ma intanto ha una demo disponibile su PC attraverso Steam.

Annunciato nell'estate dell'anno scorso come nuova e affascinante avventura 2D degli autori di Spiritfarer, il gioco non aveva una data di uscita precisa nemmeno prima, ma era previsto arrivare nel corso del 2026. Non è più questo il caso, visto che gli sviluppatori hanno riferito la necessità di spostare il lancio di At Fate's End al 2027, con lancio previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, anche direttamente su Game Pass al day one.

Per mitigare l'attesa almeno gli utenti PC possono però provare la versione demo del gioco, disponibile proprio in queste ore sulla pagina ufficiale di Steam, consentendo dunque di sperimentare qualcosa di questa peculiare produzione.