Addio a Android Auto per milioni di telefoni? Google potrebbe richiedere Android 11 come requisito minimo

Non si tratta però, almeno per ora, di un cambiamento annunciato ufficialmente da Google. La società non ha comunicato una data per l'eventuale fine del supporto ad Android 10 e la documentazione ufficiale continua a indicare requisiti differenti.

Android Auto potrebbe presto alzare nuovamente i requisiti per funzionare sugli smartphone più vecchi . Alcuni possessori di dispositivi ancora basati su Android 10 hanno infatti iniziato a visualizzare un avviso durante il collegamento all'auto, secondo cui il telefono non sarà più supportato.

Android Auto verso un nuovo requisito minimo

Il cambio dei requisiti non sarebbe una novità. Negli ultimi anni Google ha già eliminato il supporto per diverse versioni meno recenti del sistema operativo. Nel 2022 era stato abbandonato Android 8 Oreo, mentre nel 2024 il requisito minimo era passato ad Android 9 Pie.

Le nuove segnalazioni riguardano invece smartphone come Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 e Sony Xperia XZ2 Compact, tutti dispositivi che hanno raggiunto ufficialmente Android 10 come ultima versione disponibile. Collegandoli all'auto, alcuni utenti si sono trovati davanti al messaggio "Il telefono non sarà più supportato", accompagnato dall'indicazione che Android Auto smetterà di funzionare perché il dispositivo non può essere aggiornato alla versione richiesta.

La situazione è particolare soprattutto perché gli avvisi sarebbero comparsi anche utilizzando Android Auto via cavo. La pagina di supporto di Google continua infatti a indicare Android 9 come requisito minimo per la connessione cablata, mentre per quella wireless il requisito generalmente indicato è Android 11.

Esistono comunque già precedenti che suggeriscono una progressiva riduzione del supporto ad Android 10. Gli sviluppatori di Open Headunit avevano segnalato limitazioni introdotte nelle versioni più recenti di Android Auto, con alcune funzioni di proiezione wireless automatica disabilitate sui dispositivi basati su Android 10 e versioni precedenti.

Per chi possiede ancora uno smartphone di questa generazione, quindi, il possibile passaggio ad Android 11 potrebbe diventare un problema concreto. Se Google dovesse confermare il nuovo requisito, le alternative sarebbero un aggiornamento ufficiale, una ROM personalizzata affidabile oppure la sostituzione del telefono. Al momento manca però una conferma da parte di Google e soprattutto una data precisa.

Voi avete avuto avvisi simili? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.