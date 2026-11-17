La novità più evidente è proprio lo schermo secondario integrato nella scocca, pensato non soltanto per visualizzare notifiche e informazioni, ma anche per ampliare le possibilità fotografiche e introdurre nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Entrambi i modelli arrivano inoltre con Xiaomi HyperOS 4 e piattaforme Snapdragon realizzate con processo produttivo a 2 nanometri.

Xiaomi porta sul mercato italiano la nuova famiglia di smartphone di fascia alta Xiaomi Serie 18 Pro, composta da Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max . I due dispositivi condividono buona parte delle soluzioni hardware, a partire dal sistema fotografico Leica con due sensori da 200 megapixel e dal display posteriore, ma si differenziano per dimensioni, processore e capacità della batteria.

Display posteriore e nuove funzioni IA

Xiaomi 18 Pro integra uno schermo principale LTPO AMOLED da 6,4 pollici, mentre il Pro Max sale a 6,9 pollici. Entrambi supportano frequenze di aggiornamento adattive da 1 a 120 Hz e una luminosità di picco dichiarata di 4.000 nit. Sul retro trova posto un secondo pannello AMOLED: da 2,7 pollici sul modello Pro e 2,9 pollici sul Pro Max, con refresh rate fino a 120 Hz.

Xiaomi 18 Pro

Il display posteriore può essere utilizzato come mirino per scattare selfie e registrare vlog sfruttando le fotocamere principali. Tra le funzioni aggiuntive ci sono la visualizzazione di notifiche, mappe, codici QR e carte d'imbarco, oltre a sfondi personalizzabili. L'intelligenza artificiale amplia ulteriormente le possibilità: Interprete AI permette di mostrare la traduzione sui due schermi durante una conversazione, mentre App GenAI consente di creare piccole applicazioni descrivendone le funzioni in linguaggio naturale.

Il comparto fotografico è uno degli elementi centrali della nuova gamma. Entrambi i modelli adottano una fotocamera principale da 200 megapixel con sensore da 1/1,28 pollici e apertura f/1.67, affiancata da un teleobiettivo periscopico Leica da 200 megapixel con sensore da 1/1,56 pollici. Quest'ultimo offre una focale equivalente di 75 mm e uno zoom di livello ottico fino a 150 mm. Non manca una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel.

Il Pro Max si distingue per il sensore principale Light Fusion 960L, con una gamma dinamica dichiarata di 16,2 EV e supporto LOFIC HDR. Entrambi i modelli offrono inoltre registrazione video in 4K a 120 fps con Dolby Vision, video Log a 10 bit e acquisizione in 8K a 30 fps. Tra gli strumenti software figurano stili fotografici basati sull'AI, simulazioni di ottiche da 35 e 75 mm e funzioni automatiche per migliorare illuminazione e composizione.

Le differenze proseguono sotto la scocca. Xiaomi 18 Pro utilizza Snapdragon 8 Elite Gen 6, mentre il Pro Max adotta Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la variante più potente della nuova famiglia Qualcomm. Entrambi i chip sono prodotti da TSMC con processo a 2 nm e integrano una CPU Oryon con due core Prime fino a 5 GHz e sei Performance Core. Il modello maggiore dispone anche di un sistema di raffreddamento 3D IceLoop aggiornato e di una batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh, con ricarica cablata a 100 W e wireless a 50 W. Xiaomi 18 Pro si ferma a 6.000 mAh, ma mantiene la ricarica senza fili a 50 W e supporta quella cablata a 90 W.

Tra le altre novità figura Xiaomi Privacy Display, una tecnologia hardware che limita la visibilità laterale dello schermo per proteggere i contenuti da sguardi indiscreti. La funzione può essere attivata anche per singole applicazioni e notifiche, mentre un sistema di avviso segnala la presenza di persone che osservano il display.

Xiaomi 18 Pro sarà disponibile nelle configurazioni da 12/256 GB e 12/512 GB, rispettivamente a 1.449,90 e 1.649,90 euro. Xiaomi 18 Pro Max partirà invece da 1.649,90 euro per la versione da 12/256 GB, salendo a 1.849,90 euro per quella da 12/512 GB. Per il modello maggiore è prevista anche una variante da 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, ma il comunicato non ne indica il prezzo italiano. Entrambi saranno proposti nelle colorazioni Black, White, Cosmic Blue e Velvet Red. Al lancio Xiaomi prevede un'extra valutazione di 200 euro per la permuta di un vecchio dispositivo e un coupon da 150 euro, per uno sconto complessivo potenziale di 350 euro sul listino.

Sono inoltre inclusi, nei mercati abilitati, tre mesi di Google AI Pro, tre mesi di YouTube Premium e quattro mesi di Spotify Premium.