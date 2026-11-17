Xiaomi porta sul mercato italiano la nuova famiglia di smartphone di fascia alta Xiaomi Serie 18 Pro, composta da Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max. I due dispositivi condividono buona parte delle soluzioni hardware, a partire dal sistema fotografico Leica con due sensori da 200 megapixel e dal display posteriore, ma si differenziano per dimensioni, processore e capacità della batteria.
La novità più evidente è proprio lo schermo secondario integrato nella scocca, pensato non soltanto per visualizzare notifiche e informazioni, ma anche per ampliare le possibilità fotografiche e introdurre nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Entrambi i modelli arrivano inoltre con Xiaomi HyperOS 4 e piattaforme Snapdragon realizzate con processo produttivo a 2 nanometri.
Display posteriore e nuove funzioni IA
Xiaomi 18 Pro integra uno schermo principale LTPO AMOLED da 6,4 pollici, mentre il Pro Max sale a 6,9 pollici. Entrambi supportano frequenze di aggiornamento adattive da 1 a 120 Hz e una luminosità di picco dichiarata di 4.000 nit. Sul retro trova posto un secondo pannello AMOLED: da 2,7 pollici sul modello Pro e 2,9 pollici sul Pro Max, con refresh rate fino a 120 Hz.
Il display posteriore può essere utilizzato come mirino per scattare selfie e registrare vlog sfruttando le fotocamere principali. Tra le funzioni aggiuntive ci sono la visualizzazione di notifiche, mappe, codici QR e carte d'imbarco, oltre a sfondi personalizzabili. L'intelligenza artificiale amplia ulteriormente le possibilità: Interprete AI permette di mostrare la traduzione sui due schermi durante una conversazione, mentre App GenAI consente di creare piccole applicazioni descrivendone le funzioni in linguaggio naturale.
Il comparto fotografico è uno degli elementi centrali della nuova gamma. Entrambi i modelli adottano una fotocamera principale da 200 megapixel con sensore da 1/1,28 pollici e apertura f/1.67, affiancata da un teleobiettivo periscopico Leica da 200 megapixel con sensore da 1/1,56 pollici. Quest'ultimo offre una focale equivalente di 75 mm e uno zoom di livello ottico fino a 150 mm. Non manca una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel.
Il Pro Max si distingue per il sensore principale Light Fusion 960L, con una gamma dinamica dichiarata di 16,2 EV e supporto LOFIC HDR. Entrambi i modelli offrono inoltre registrazione video in 4K a 120 fps con Dolby Vision, video Log a 10 bit e acquisizione in 8K a 30 fps. Tra gli strumenti software figurano stili fotografici basati sull'AI, simulazioni di ottiche da 35 e 75 mm e funzioni automatiche per migliorare illuminazione e composizione.
Le differenze proseguono sotto la scocca. Xiaomi 18 Pro utilizza Snapdragon 8 Elite Gen 6, mentre il Pro Max adotta Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la variante più potente della nuova famiglia Qualcomm. Entrambi i chip sono prodotti da TSMC con processo a 2 nm e integrano una CPU Oryon con due core Prime fino a 5 GHz e sei Performance Core. Il modello maggiore dispone anche di un sistema di raffreddamento 3D IceLoop aggiornato e di una batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh, con ricarica cablata a 100 W e wireless a 50 W. Xiaomi 18 Pro si ferma a 6.000 mAh, ma mantiene la ricarica senza fili a 50 W e supporta quella cablata a 90 W.
Tra le altre novità figura Xiaomi Privacy Display, una tecnologia hardware che limita la visibilità laterale dello schermo per proteggere i contenuti da sguardi indiscreti. La funzione può essere attivata anche per singole applicazioni e notifiche, mentre un sistema di avviso segnala la presenza di persone che osservano il display.
Xiaomi 18 Pro sarà disponibile nelle configurazioni da 12/256 GB e 12/512 GB, rispettivamente a 1.449,90 e 1.649,90 euro. Xiaomi 18 Pro Max partirà invece da 1.649,90 euro per la versione da 12/256 GB, salendo a 1.849,90 euro per quella da 12/512 GB. Per il modello maggiore è prevista anche una variante da 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, ma il comunicato non ne indica il prezzo italiano. Entrambi saranno proposti nelle colorazioni Black, White, Cosmic Blue e Velvet Red. Al lancio Xiaomi prevede un'extra valutazione di 200 euro per la permuta di un vecchio dispositivo e un coupon da 150 euro, per uno sconto complessivo potenziale di 350 euro sul listino.
Sono inoltre inclusi, nei mercati abilitati, tre mesi di Google AI Pro, tre mesi di YouTube Premium e quattro mesi di Spotify Premium.
Specifiche tecniche Xiaomi 18 Pro
Di seguito le specifiche tecniche dello Xiaomi 18 Pro:
Scheda tecnica Xiaomi 18 Pro
- Fotocamera:
- Obiettivo ottico Leica:
- Obiettivo ottico Leica Summilux
- VARIO-SUMMILUX 1:1.67-2.4/17-75 ASPH.
- Fotocamera principale:
- Fotocamera principale Leica da 23mm
- 200MP, sensore d'immagine Light Fusion 960 da 1/1.28"
- Super Pixel 16-in-1 da 2.44μm
- Apertura f/1.67
- OIS
- Teleobiettivo:
- Teleobiettivo Leica da 75mm
- 200MP, sensore d'immagine Samsung HP5 da 1/1.56"
- Dimensione pixel 16-in-1 da 2μm
- Apertura f/2.4
- OIS
- Fotocamera ultra-grandangolare:
- Fotocamera ultra-grandangolare Leica da 17mm
- 50MP
- Apertura f/2.4
- Fotocamera frontale:
- Fotocamera da 50MP da 21mm con Auto Focus
- Apertura f/2.2
- Obiettivo ottico Leica:
- Design:
- Colori: Black, White, Velvet Red, Cosmic Blue
- Dimensioni: 151.8mm x 72mm x 8.46mm (Black, White, Velvet Red); 151.8mm x 72mm x 8.56mm (Cosmic Blue)
- Peso: 198g (Black, White, Velvet Red); 203g (Cosmic Blue)
- Display Principale:
- 6.4" Xiaomi Privacy Display
- Xiaomi Shield Glass 3.0
- M11 LTPO AMOLED | Xiaomi HyperRGB 2.0
- Risoluzione: 2436 x 1120
- Refresh rate LTPO 1-120Hz
- BT.2020, 12bit
- Luminosità di picco multi-scenario: 4000 nits
- Xiaomi Privacy Display | Original color PRO | Pro HDR | Xiaomi EyeCare Display
- HDR10+, Dolby Vision®
- Certificazioni TÜV Rheinland: Effective Screen Privacy Protection, Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free, Circadian Friendly
- Display Posteriore:
- 2.7" Display
- Corning® Gorilla® Glass Victus 2
- M11 LTPO AMOLED
- 912 x 596, 400PPI
- Refresh rate LTPO 1-120Hz
- Luminosità di picco multi-scenario: 4000 nits
- Prestazioni:
- Snapdragon® 8 Elite Gen 6 (processo TSMC a 2nm)
- CPU Qualcomm Oryon™ (2 x Prime Core fino a 5GHz; 6 x Performance Core)
- GPU Qualcomm Adreno™ e Qualcomm AI Engine
- Tagli di memoria: 12GB + 256GB | 12GB + 512GB
- RAM LPDDR5X + Storage UFS 4.1
- Sistema di raffreddamento Xiaomi 3D IceLoop
- Batteria e Ricarica:
- Batteria Xiaomi Silicon-carbon da 6000mAh (tipica)
- HyperCharge cablata da 90W
- HyperCharge wireless da 50W
- Supporta ricarica inversa cablata e wireless
- Supporta QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90W PPS
- Esperienza e Connettività:
- Sensore d'impronte digitali ultrasonico sotto lo schermo
- Sblocco facciale AI
- Doppio altoparlante stereo
- Motore aptico lineare 751440
- Resistenza ad acqua e polvere IP68
- Xiaomi HyperOS 4
Specifiche tecniche dello Xiaomi 18 Pro Max
Qui invece quelle dello Xiaomi 18 Pro Max:
Scheda tecnica Xiaomi 18 Pro Max
- Fotocamera:
- Obiettivo ottico Leica:
- Obiettivo ottico Leica Summilux
- VARIO-SUMMILUX 1:1.67-2.4/17-75 ASPH.
- Fotocamera principale:
- Fotocamera principale Leica da 23mm
- 200MP, sensore d'immagine Light Fusion 960L da 1/1.28"
- Super Pixel 16-in-1 da 2.44μm
- Gamma dinamica 16.2EV, supporto LOFIC HDR
- Apertura f/1.67
- OIS
- Teleobiettivo:
- Teleobiettivo Leica da 75mm
- 200MP, sensore d'immagine Samsung HP5 da 1/1.56"
- Dimensione pixel 16-in-1 da 2μm
- Apertura f/2.4
- OIS
- Fotocamera ultra-grandangolare:
- Fotocamera ultra-grandangolare Leica da 17mm
- 50MP
- Apertura f/2.4
- Fotocamera frontale:
- Fotocamera da 50MP da 21mm con Auto Focus
- Apertura f/2.2
- Obiettivo ottico Leica:
- Design:
- Colori: Black, White, Velvet Red, Cosmic Blue
- Dimensioni: 163.39mm x 77.6mm x 8.39mm (Black, White, Velvet Red); 163.39mm x 77.6mm x 8.47mm (Cosmic Blue)
- Peso: 229g (Black, White, Velvet Red); 234g (Cosmic Blue)
- Display Principale:
- 6.9" Xiaomi Privacy Display
- Xiaomi Shield Glass 3.0
- M11 LTPO AMOLED | Xiaomi HyperRGB 2.0
- Risoluzione: 2624 x 1208
- Refresh rate LTPO 1-120Hz
- BT.2020, 12bit
- Luminosità di picco multi-scenario: 4000 nits
- Xiaomi Privacy Display | Original color PRO | Pro HDR | Xiaomi EyeCare Display
- HDR10+, Dolby Vision®
- Certificazioni TÜV Rheinland: Effective Screen Privacy Protection, Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free, Circadian Friendly
- Display Posteriore:
- 2.9" Display
- Corning® Gorilla® Glass Victus 2
- M11 LTPO AMOLED
- 976 x 596, 400PPI
- Refresh rate LTPO 1-120Hz
- Luminosità di picco multi-scenario: 4000 nits
- Prestazioni:
- Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 (processo TSMC a 2nm)
- CPU Qualcomm Oryon™ (2 x Prime Core fino a 5GHz; 6 x Performance Core)
- GPU Qualcomm Adreno™ e Qualcomm AI Engine
- Tagli di memoria: 12GB + 256GB | 12GB + 512GB | 16GB + 1TB
- RAM LPDDR5X + Storage UFS 4.1
- Sistema di raffreddamento Xiaomi 3D IceLoop
- Batteria e Ricarica:
- Batteria Xiaomi Silicon-carbon da 7050mAh (tipica)
- HyperCharge cablata da 100W
- HyperCharge wireless da 50W
- Supporta ricarica inversa cablata e wireless
- Supporta QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 100W PPS
- Esperienza e Connettività:
- Sensore d'impronte digitali ultrasonico sotto lo schermo
- Sblocco facciale AI
- Triplo altoparlante stereo
- Motore aptico lineare 0916C CyberEngine
- Resistenza ad acqua e polvere IP68
- Xiaomi HyperOS 4