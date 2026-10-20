Xiaomi 18 Pro e Pro Max potrebbero arrivare in Europa a prezzi impressionanti, ma ne varrà la pena?

Lo scorso mese sono stati presentati in Cina i nuovi Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max. Tuttavia, le informazioni sulla disponibilità negli altri mercati, in particolare in Europa, erano ancora scarse. Ora, nuove indiscrezioni rivelano i possibili prezzi europei, decisamente elevati e tali da poter scoraggiare molti utenti. Inoltre, possiamo aspettarci alcuni cambiamenti nelle specifiche tecniche dei due modelli, che dovrebbero integrare batterie meno capienti rispetto alle controparti cinesi. Come sempre, si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di dettagli concreti.
Prezzi sempre meno accessibili
Le informazioni sono state riportate da YTECHB. Dal Registro europeo delle etichette energetiche emergono innanzitutto alcune differenze per quanto riguarda la capacità delle batterie. Le controparti cinesi utilizzano rispettivamente batterie da 7.000 mAh e 8.500 mAh per le varianti Pro e Pro Max, mentre le versioni europee dovrebbero integrare batterie da 6.000 e 7.050 mAh. Si tratta quindi di capacità inferiori, seppur ancora piuttosto generose.
Passiamo alla nota dolente, ovvero il prezzo. Secondo quanto riportato, lo Xiaomi 18 Pro potrebbe partire da 1.449 € per la variante da 256 GB, arrivando a 1.649 € per quella da 512 GB. Prezzi decisamente più impressionanti per la variante Pro Max, che dovrebbe costare 1.849 € nella configurazione da 512 GB. Non si tratta quindi di prezzi particolarmente accessibili. Il modello Pro Max, infatti, si avvicinerebbe al prezzo dello Xiaomi Ultra dello scorso anno, pur senza offrire le stesse specifiche tecniche. Un aspetto che potrebbe scoraggiare molti utenti.
Ricordiamo, infatti, che lo Xiaomi 18 Pro costerebbe appena 50 € in meno rispetto allo Xiaomi Ultra dello scorso anno, una differenza minima che evidenzia un aumento di prezzo significativo.
Le caratteristiche degli smartphone
Considerando che i prezzi europei e cinesi non sono facilmente confrontabili tra loro, restiamo in attesa di conferme ufficiali per capire se gli smartphone arriveranno davvero a costare così tanto. Nel frattempo, ad eccezione delle batterie meno capienti, dovremmo trovare il nuovo processore Snapdragon 8 Elite Gen 6, con il Pro Max che accoglierà la variante Extreme per prestazioni ancora più elevate.
Entrambi i dispositivi saranno inoltre dotati di display OLED piatti, con una sorta di Privacy Display in stile Galaxy S26 Ultra, pensato per proteggere gli utenti da occhi indiscreti. Potete scoprire tutte le caratteristiche dei nuovi Xiaomi 18 Pro e Pro Max nel nostro articolo dedicato.