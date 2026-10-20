Xiaomi 18 Pro e Pro Max potrebbero arrivare in Europa a prezzi impressionanti, ma ne varrà la pena?

Lo scorso mese sono stati presentati in Cina i nuovi Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max. Tuttavia, le informazioni sulla disponibilità negli altri mercati, in particolare in Europa, erano ancora scarse. Ora, nuove indiscrezioni rivelano i possibili prezzi europei, decisamente elevati e tali da poter scoraggiare molti utenti. Inoltre, possiamo aspettarci alcuni cambiamenti nelle specifiche tecniche dei due modelli, che dovrebbero integrare batterie meno capienti rispetto alle controparti cinesi. Come sempre, si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di dettagli concreti.