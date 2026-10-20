Ys VIII: Lacrimosa of Dana è il capitolo più amato della serie, visto che arriverà anche su Nintendo Switch 2

Ys VIII: Lacrimosa of Dana si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch 2, confermandosi come il capitolo più amato della serie, considerando che i successivi non hanno goduto della stessa diffusione. Il publisher NIS America e lo sviluppatore Nihon Falcom hanno annunciato che la nuova versione sarà disponibile sulla console Nintendo dal 25 febbraio 2027. Tra le novità confermate figura il supporto alla lingua spagnola, una prima assoluta per il gioco.
Anni di successi
Pubblicato originariamente su PlayStation Vita il 21 luglio 2016, Ys VIII: Lacrimosa of Dana è poi arrivato su PlayStation 4 il 25 maggio 2017, su PC tramite Steam il 16 aprile 2018 e su Nintendo Switch il 26 giugno dello stesso anno. Successivamente è stato pubblicato anche su Stadia, il 1º aprile 2021, e su PlayStation 5, il 15 novembre 2022. Non è chiaro se la versione Nintendo Switch 2 sarà gratuita per i possessori della versione Nintendo Switch o se ci saranno opzioni di acquisto alternative, come ad esempio un accesso per un prezzo inferiore a quello standard.
La nuova edizione per Switch 2 riproporrà l'avventura di Adol Christin, protagonista della serie, alle prese con una situazione particolarmente difficile. Dopo un naufragio, l'eroe si ritrova su un'isola maledetta, dove incontra altri sopravvissuti. Insieme, i naufraghi dovranno organizzarsi per costruire un insediamento, procurarsi le risorse necessarie alla sopravvivenza e cercare un modo per lasciare l'isola.
Nel frattempo, Adol comincia a sognare una misteriosa ragazza dai capelli blu, Dana, la cui identità è legata ai segreti del luogo. La trama alterna quindi l'esplorazione dell'isola, la ricerca dei superstiti e la scoperta delle vicende della giovane, attraverso sezioni di gioco dedicate anche al suo punto di vista.
Sul fronte del gameplay, Ys VIII: Lacrimosa of Dana propone combattimenti in tempo reale dinamici, con la possibilità di passare rapidamente da un personaggio giocabile all'altro durante gli scontri. Un'altra componente centrale è la gestione del villaggio: recuperando i passeggeri dispersi dopo il naufragio, sarà possibile ampliare l'insediamento e ottenere nuovi servizi utili per proseguire l'avventura.
Caratteristiche della versione Nintendo Switch 2
NIS America ha inoltre confermato alcune caratteristiche specifiche della versione per Nintendo Switch 2. Il gioco potrà raggiungere una frequenza di aggiornamento fino a 120 fotogrammi al secondo, offrendo una maggiore fluidità rispetto alle configurazioni limitate a 60 fps. Sarà inoltre disponibile GameShare, la funzione che permette di condividere il gioco con un altro utente per giocare insieme in cooperativa.