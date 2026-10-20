Ys VIII: Lacrimosa of Dana è il capitolo più amato della serie, visto che arriverà anche su Nintendo Switch 2

Ys VIII: Lacrimosa of Dana si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch 2 , confermandosi come il capitolo più amato della serie, considerando che i successivi non hanno goduto della stessa diffusione. Il publisher NIS America e lo sviluppatore Nihon Falcom hanno annunciato che la nuova versione sarà disponibile sulla console Nintendo dal 25 febbraio 2027 . Tra le novità confermate figura il supporto alla lingua spagnola, una prima assoluta per il gioco.

Anni di successi

Pubblicato originariamente su PlayStation Vita il 21 luglio 2016, Ys VIII: Lacrimosa of Dana è poi arrivato su PlayStation 4 il 25 maggio 2017, su PC tramite Steam il 16 aprile 2018 e su Nintendo Switch il 26 giugno dello stesso anno. Successivamente è stato pubblicato anche su Stadia, il 1º aprile 2021, e su PlayStation 5, il 15 novembre 2022. Non è chiaro se la versione Nintendo Switch 2 sarà gratuita per i possessori della versione Nintendo Switch o se ci saranno opzioni di acquisto alternative, come ad esempio un accesso per un prezzo inferiore a quello standard.

La nuova edizione per Switch 2 riproporrà l'avventura di Adol Christin, protagonista della serie, alle prese con una situazione particolarmente difficile. Dopo un naufragio, l'eroe si ritrova su un'isola maledetta, dove incontra altri sopravvissuti. Insieme, i naufraghi dovranno organizzarsi per costruire un insediamento, procurarsi le risorse necessarie alla sopravvivenza e cercare un modo per lasciare l'isola.

Nel frattempo, Adol comincia a sognare una misteriosa ragazza dai capelli blu, Dana, la cui identità è legata ai segreti del luogo. La trama alterna quindi l'esplorazione dell'isola, la ricerca dei superstiti e la scoperta delle vicende della giovane, attraverso sezioni di gioco dedicate anche al suo punto di vista.

Sul fronte del gameplay, Ys VIII: Lacrimosa of Dana propone combattimenti in tempo reale dinamici, con la possibilità di passare rapidamente da un personaggio giocabile all'altro durante gli scontri. Un'altra componente centrale è la gestione del villaggio: recuperando i passeggeri dispersi dopo il naufragio, sarà possibile ampliare l'insediamento e ottenere nuovi servizi utili per proseguire l'avventura.