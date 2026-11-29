Chi acquisterà Rayman Legends Retold al lancio dovrà mettere in conto un passaggio aggiuntivo prima di iniziare a giocare. Ubisoft ha infatti confermato che il remake richiederà il download di una patch day one obbligatoria, anche nel caso dell'edizione fisica. Una volta completata l'installazione, tuttavia, sarà possibile accedere all'avventura anche senza una connessione internet attiva.

Il chiarimento è arrivato da un rappresentante della community Ubisoft, intervenuto su Reddit per spiegare nel dettaglio i requisiti del gioco. La precisazione è arrivata dopo alcune preoccupazioni espresse dalla community riguardo all'accessibilità dell'esperienza offline. Stando a quanto comunicato da Ubisoft, l'unica componente che continuerà a richiedere una connessione sarà la modalità competitiva online Cave of Trials, mentre la campagna e tutti gli altri contenuti resteranno accessibili senza internet dopo il download iniziale.

"Per chiarire, Rayman Origins: Enhanced Edition (incluso con ogni copia ndr) richiede una connessione a internet perché viene distribuito tramite un codice download. Per Rayman Legends Retold è necessaria una connessione una sola volta per scaricare e installare la patch del day one. Una volta installata, potrete giocare liberamente offline. L'intero gioco è accessibile in questo modo, ad eccezione della Cave of Trials, che rappresenta la modalità competitiva online."