Chi acquisterà Rayman Legends Retold al lancio dovrà mettere in conto un passaggio aggiuntivo prima di iniziare a giocare. Ubisoft ha infatti confermato che il remake richiederà il download di una patch day one obbligatoria, anche nel caso dell'edizione fisica. Una volta completata l'installazione, tuttavia, sarà possibile accedere all'avventura anche senza una connessione internet attiva.
Il chiarimento è arrivato da un rappresentante della community Ubisoft, intervenuto su Reddit per spiegare nel dettaglio i requisiti del gioco. La precisazione è arrivata dopo alcune preoccupazioni espresse dalla community riguardo all'accessibilità dell'esperienza offline. Stando a quanto comunicato da Ubisoft, l'unica componente che continuerà a richiedere una connessione sarà la modalità competitiva online Cave of Trials, mentre la campagna e tutti gli altri contenuti resteranno accessibili senza internet dopo il download iniziale.
"Per chiarire, Rayman Origins: Enhanced Edition (incluso con ogni copia ndr) richiede una connessione a internet perché viene distribuito tramite un codice download. Per Rayman Legends Retold è necessaria una connessione una sola volta per scaricare e installare la patch del day one. Una volta installata, potrete giocare liberamente offline. L'intero gioco è accessibile in questo modo, ad eccezione della Cave of Trials, che rappresenta la modalità competitiva online."
La scelta non convince tutti i giocatori
La spiegazione fornita da Ubisoft ha comunque attirato diverse critiche sui social e su Reddit. Alcuni utenti hanno evidenziato quello che considerano un controsenso: acquistare una copia fisica del gioco e ritrovarsi comunque obbligati a scaricare un aggiornamento per poter avviare correttamente il titolo.
Sebbene nel 2026 la necessità di una connessione internet una tantum non rappresenti un ostacolo particolarmente significativo per la maggior parte dei giocatori, molti appassionati continuano a guardare con sospetto questo tipo di requisiti, soprattutto in relazione alla preservazione dei videogiochi nel lungo periodo. Il timore è che, una volta disattivati i server necessari per scaricare aggiornamenti o effettuare verifiche iniziali, possa diventare impossibile utilizzare determinate versioni dei giochi, comprese quelle distribuite su supporto fisico. Nel caso di Rayman Legends Retold si tratta soltanto di un'attivazione iniziale obbligatoria, ma la scelta ha comunque riacceso il dibattito sul tema.
Va detto, però, che non si tratta di una situazione inedita per Ubisoft. Altre produzioni degli ultimi anni, come Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Shadows e più recentemente Assassin's Creed Black Flag Resynced, richiedono una connessione internet una tantum per scaricare una patch day one obbligatoria prima di poter essere avviato, compresa l'edizione fisica. Dopo l'installazione era comunque possibile giocare offline.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'uscita di Rayman Legends Retold è fissata per il 3 dicembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.