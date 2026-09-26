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Ubisoft mostra la ricca Launch Edition di Rayman Legends Retold con tutti i contenuti

Rayman Legends Retold avrà una ricca Launch Edition con diversi contenuti e bonus sia in digitale che fisici, come possiamo vedere dall'immagina ufficiale pubblicata da Ubisoft.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/09/2026
Un'immagine di copertina per Rayman Legends Retold
Rayman Legends Retold
Rayman Legends Retold
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Sembra proprio che la Launch Edition di Rayman Legends Retold rappresenti un pacchetto davvero molto ricco, considerando i contenuti presenti al suo interno mostrati in via ufficiale da Ubisoft, che la caratterizzano come un'edizione davvero da collezionisti.

Nonostante non si fregi del nome di Collector's Edition, questa edizione di lancio ha tutto l'aspetto di un oggetto alquanto ambito per i fan della serie, visto che comprende una serie di bonus molto interessanti e soprattutto elementi fisici, sebbene per il supporto le scelte siano un po' differenti.

Il gioco dovrebbe essere su una scheda con chiave di gioco per quanto riguarda Nintendo Switch, mentre non è chiaro se la versione PS5 sia interamente su disco o meno, mentre su Xbox pare sia prevista solo la versione digitale, in attesa di ulteriori delucidazioni.

Tanti bei contenuti bonus

In ogni caso, la Launch Edition è caratterizzata dai contenuti visibili nell'immagine qui sotto, tra le quali spicca in particolare la grande mappa del mondo di gioco che, a giudicare dall'immagine riportata qui sotto, sembra davvero molto ampia.

La Launch Edition di Rayman Legends Retold
La Launch Edition di Rayman Legends Retold

All'interno dell'Edizione di Lancio di Rayman Legends Retold è incluso, oltre al gioco in questione, anche Rayman Origins Enhanced Edition, oltre al pacchetto Hoodlum Havoc con due costumi alternativi.

Oltre a questi, il gioco viene distribuito con una sovracopertina che riproduce gli elementi grafici della cover ufficiale, la suddetta e ampia mappa di "Glade of Dreams" e un set di tre litografie dedicate al gioco.

Rayman Legends Retold, torniamo a provarlo insieme a Rayman Origins: Enhanced Edition Rayman Legends Retold, torniamo a provarlo insieme a Rayman Origins: Enhanced Edition

Al momento, la Launch Edition è confermata solo su PS5 e Nintendo Switch 2, dunque non dovrebbe essere disponibile su PC e Xbox Series X|S. Oltre alla versione standard, è inoltre prevista anche una Deluxe Edition in digitale, che contiene, oltre al gioco base, anche Rayman Origins: Enhanced Edition, il Retro Pack con quattro costumi e una galleria di illustrazioni.

Nei giorni scorsi abbiamo visto i requisiti PC di Rayman Legends Retold al completo, dai minimi a quelli per il 4K Ultra, oltre al trailer panoramico sulle caratteristiche del remake.

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