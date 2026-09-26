Ubisoft mostra la ricca Launch Edition di Rayman Legends Retold con tutti i contenuti

Sembra proprio che la Launch Edition di Rayman Legends Retold rappresenti un pacchetto davvero molto ricco, considerando i contenuti presenti al suo interno mostrati in via ufficiale da Ubisoft, che la caratterizzano come un'edizione davvero da collezionisti.

Nonostante non si fregi del nome di Collector's Edition, questa edizione di lancio ha tutto l'aspetto di un oggetto alquanto ambito per i fan della serie, visto che comprende una serie di bonus molto interessanti e soprattutto elementi fisici, sebbene per il supporto le scelte siano un po' differenti.

Il gioco dovrebbe essere su una scheda con chiave di gioco per quanto riguarda Nintendo Switch, mentre non è chiaro se la versione PS5 sia interamente su disco o meno, mentre su Xbox pare sia prevista solo la versione digitale, in attesa di ulteriori delucidazioni.