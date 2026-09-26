Slay the Spire 2 sta per essere aggiornato di nuovo: ci sono tante novità in arrivo

Dopo il successo riscosso al lancio, il team Mega Crit si era preso una pausa dal lavoro su Slay the Spire 2 ma ora gli aggiornamenti sono nuovamente in arrivo, con tante novità previste nel prossimo periodo.

Come avevamo visto qualche mese fa, il ritmo sugli aggiornamenti era stato rallentato perché gli autori lavoravano troppo col primo gioco, e avevano bisogno di fare le cose con maggiore calma per quanto riguarda questo seguito, ma adesso la pausa è praticamente finita.

Nella nuova "Neowsletter" di settembre inviata ai fan, Mega Crit ha raccontato che gli sviluppatori hanno fatto un bel viaggio a Barcellona e sono tornati più carichi che mai, pronti ad apportare una buona quantità di nuovi contenuti a Slay the Spire 2.