Slay the Spire 2 sta per essere aggiornato di nuovo: ci sono tante novità in arrivo

Dopo il successo riscosso al lancio, il team Mega Crit si era preso una pausa dal lavoro su Slay the Spire 2 ma ora gli aggiornamenti sono nuovamente in arrivo, con tante novità previste nel prossimo periodo.
Come avevamo visto qualche mese fa, il ritmo sugli aggiornamenti era stato rallentato perché gli autori lavoravano troppo col primo gioco, e avevano bisogno di fare le cose con maggiore calma per quanto riguarda questo seguito, ma adesso la pausa è praticamente finita.
Nella nuova "Neowsletter" di settembre inviata ai fan, Mega Crit ha raccontato che gli sviluppatori hanno fatto un bel viaggio a Barcellona e sono tornati più carichi che mai, pronti ad apportare una buona quantità di nuovi contenuti a Slay the Spire 2.
Riprendono i lavori a pieno regime
Molte novità erano già in programma in precedenza, ma il team si è preso una maggiore quantità di tempo per svilupparle al meglio: a questo punto, di ritorno dal viaggio, è giunto il momento di mettere in pratica queste idee, che verranno applicate a Slay the Spire nei prossimi mesi.
Tra gli interventi in progetto ci sono nuove modalità di gioco sperimentali, una nuova regione alternativa per l'atto due e un nuovo personaggio da aggiungere al roster.
"Sebbene non possiamo ancora fornire una tempistica precisa né dettagli sulla prossima patch, state certi che le novità che stiamo preparando sono IMPORTANTI e che gran parte di esse è già in fase di test interno", ha scritto Mega Crit nel suo messaggio ufficiale.
"Intrepidi esploratori, è passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo chiesto il vostro aiuto per la nostra ricerca", ha aggiunto il team, "Per chi di voi era presente più di sei mesi fa, in attesa che la Spire aprisse nuovamente le sue porte ai potenziali conquistatori, questo compito risulterà familiare".
Come da tradizione, Mega Crit ha dunque mostrato la silhouette di quella che dovrebbe essere una nuova creatura da inserire all'interno dell'atto alternativo, lasciando ai giocatori la possibilità di intuire di cosa possa trattarsi.
La creatura in questione è "una sorta di piccolo essere fluttuante e vivace", ha spiegato il team, aggiungendo che "Sebbene non sia la descrizione più scientifica del mondo, sembra quasi... carina". In ogni caso, Mega Crit ha riferito che "potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima che questa strana sezione della Spire si sveli completamente ai nostri occhi, ma nel frattempo possiamo scoprire almeno alcuni dei suoi segreti".
Possiamo dunque aspettarci delle novità sostanziose per Slay the Spire 2 dopo questo periodo di pausa dal supporto, con il gioco che sembra abbia venduto parecchio su Steam.