Marvel's Wolverine riceve un altro aggiornamento che consente di togliere altri aiuti invadenti

Insomniac Games sembra aver percepito le tante polemiche che hanno colpito Marvel's Wolverine, visto che il nuovo aggiornamento pubblicato nelle ore scorse punta a risolvere, o quantomeno ridurre, ancora una volta un aspetto considerato critico: l'invadenza degli aiuti, in questo caso con la possibilità di rimuovere le segnalazioni per i collezionabili.

La questione dei videogiochi che tengono a tenere troppo per mano i giocatori è un po' endemica di molti videogiochi moderni, e i blockbuster Sony ci cascano spesso, come avevamo visto già con God of War Ragnarok e l'eccessiva frequenza degli aiuti, Horizon Forbidden West e le indicazioni fornite della protagonista e ora anche in Marvel's Wolverine, in cui forse si raggiunge l'apice del problema.

Le polemiche hanno puntato molto su questo, e Insomniac sembra che abbia recepito il messaggio considerando che anche l'aggiornamento precedente puntava a ridurre le "scie di gas" che funzionano come una sorta di guida costante per il protagonista.