Marvel's Wolverine riceve un altro aggiornamento che consente di togliere altri aiuti invadenti

Insomniac Games sembra aver percepito le tante polemiche che hanno colpito Marvel's Wolverine, visto che il nuovo aggiornamento pubblicato nelle ore scorse punta a risolvere, o quantomeno ridurre, ancora una volta un aspetto considerato critico: l'invadenza degli aiuti, in questo caso con la possibilità di rimuovere le segnalazioni per i collezionabili.
La questione dei videogiochi che tengono a tenere troppo per mano i giocatori è un po' endemica di molti videogiochi moderni, e i blockbuster Sony ci cascano spesso, come avevamo visto già con God of War Ragnarok e l'eccessiva frequenza degli aiuti, Horizon Forbidden West e le indicazioni fornite della protagonista e ora anche in Marvel's Wolverine, in cui forse si raggiunge l'apice del problema.
Le polemiche hanno puntato molto su questo, e Insomniac sembra che abbia recepito il messaggio considerando che anche l'aggiornamento precedente puntava a ridurre le "scie di gas" che funzionano come una sorta di guida costante per il protagonista.
Più libertà di sbagliare
La nuova patch 1.001.006 pubblicata di recente per Marvel's Wolverine introduce nuove opzioni che consentono di regolare anche gli indicatori che segnalano la presenza dei collezionabili fino a poterli rimuovere del tutto, cosa che aggiunge quantomeno un po' di libertà d'azione al giocatore.
In particolare, eliminando questi aiuti è possibile evitare la colorazione viola delle radici nei pressi di una Nightmare Door, togliere i suggerimenti audio nei pressi delle casse ed eliminare altre scie olfattive per elementi secondari come bottiglie di whiskey e altro.
Oltre a questo, la patch aggiusta anche alcuni problemi di crash rilevati durante il gameplay in base ai feedback della community, aggiusta un inconveniente che poteva emergere con il disallineamento degli artigli nella modalità fotografica e sistema qualche altro glitch grafico.
Gli aiuti sono probabilmente ancora attivi di default, ma se non altro adesso possono essere disattivati a piacimento. Trattandosi di un gioco piuttosto lineare, può essere consigliabile giocare senza gli aiuti attivati o con una loro parziale attivazione, sebbene ovviamente Marvel's Wolverine sia un gioco pensato per il mercato di massa, dunque a un pubblico variegato corrispondono giustamente diversi approcci selezionabili.