Stando a quanto riferito da persone che lavorano in Microsoft, le prenotazioni di GTA 6 sarebbero nettamente superiori su PS5 rispetto a Xbox, e questi dati starebbero rendendo ancora più difficile l'attuale situazione della divisione gaming della casa di Redmond.

"Fonti interne a Xbox mi riferiscono che i preorder di Grand Theft Auto VI sono fortemente sbilanciati verso PS5, facendo scattare ulteriori campanelli d'allarme per la piattaforma", ha scritto il giornalista Tom Warren.

"I ricavi derivanti dall'hardware Xbox sono ormai in calo da tre anni consecutivi e la crisi delle RAM sta facendo aumentare i prezzi delle console Xbox Series X. Diventa quindi sempre più difficile prevedere cosa tutto ciò significherà per Project Helix, la console di prossima generazione di Microsoft."

Considerando la straordinaria importanza del nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games, è chiaro che una situazione fortemente svantaggiata lato prenotazioni non sarebbe di aiuto nell'ottica dell'agognato rilancio di Xbox voluto dalla CEO Asha Sharma.