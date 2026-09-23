A quanto pare le magliette commemorative di GTA 6 del Tokyo Game Show sono in vendita a prezzi folli: qualcuno le ha messe sui siti d'aste online e chiede fino a duecento dollari a chi desidera acquistarle.

Si tratta delle t-shirt che sono state distribuite gratuitamente ai partecipanti di un evento speciale che si è tenuto appunto al TGS 2026, ovverosia una proiezione del video pubblicato da Netflix ma con l'aggiunta di una serie di effetti speciali.

Nello specifico, gli spettatori sono stati avvolti per l'occasione in un audio surround e hanno sperimentato effetti aptici 4D sincronizzati con quanto accadeva sullo schermo, così da rendere l'esperienza più coinvolgente rispetto alle sequenze con protagonisti Jason e Lucia.

Inutile dire che l'iniziativa organizzata durante il Tokyo Game Show ha riscosso un grande successo, tanto che lo stand dedicato a GTA 6 si è riempito nel giro di pochissimi minuti, costringendo gli addetti a chiudere rapidamente l'accesso all'esperienza.