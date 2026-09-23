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Le magliette commemorative di GTA 6 del Tokyo Game Show sono in vendita a prezzi folli

Alcuni degli utenti che hanno partecipato all'evento speciale dedicato a GTA 6 durante il Tokyo Game Show stanno rivendendo le magliette distribuite per l'occasione per centinaia di dollari.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/09/2026
Lucia e Jason in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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A quanto pare le magliette commemorative di GTA 6 del Tokyo Game Show sono in vendita a prezzi folli: qualcuno le ha messe sui siti d'aste online e chiede fino a duecento dollari a chi desidera acquistarle.

Si tratta delle t-shirt che sono state distribuite gratuitamente ai partecipanti di un evento speciale che si è tenuto appunto al TGS 2026, ovverosia una proiezione del video pubblicato da Netflix ma con l'aggiunta di una serie di effetti speciali.

Nello specifico, gli spettatori sono stati avvolti per l'occasione in un audio surround e hanno sperimentato effetti aptici 4D sincronizzati con quanto accadeva sullo schermo, così da rendere l'esperienza più coinvolgente rispetto alle sequenze con protagonisti Jason e Lucia.

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Inutile dire che l'iniziativa organizzata durante il Tokyo Game Show ha riscosso un grande successo, tanto che lo stand dedicato a GTA 6 si è riempito nel giro di pochissimi minuti, costringendo gli addetti a chiudere rapidamente l'accesso all'esperienza.

Un gadget molto ambito

Una star dell'NBA sostiene che GTA 6 rovinerà le prestazioni degli sportivi quando uscirà, a ulteriore conferma di quanto il nuovo capitolo della serie firmata Rockstar Games sia atteso da milioni e milioni di appassionati.

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Era dunque prevedibile che un gadet come quello distribuito al Tokyo Game Show sarebbe diventato molto ambito, spingendo alcune delle persone che lo hanno ricevuto a lucrarci, creando aste online con prezzi a partire da centoquaranta dollari.

Certo, la rivendita di merchandising promozionale non è una novità dell'ultima ora, specie quando si tratta di oggetti prodotti in numero limitato, e in questo caso specifico ciò che è accaduto era probabilmente inevitabile.

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