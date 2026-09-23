Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo e lo sviluppo prosegue

A confermarlo è Rik Godwin , associate narrative director di Ubisoft Bordeaux, che su BlueSky ha dichiarato di essere coinvolto da alcuni mesi nello sviluppo in qualità di supporto e consulente. Godwin ha specificato di aver ricevuto il permesso di parlarne pubblicamente, un dettaglio che certifica quantomeno che i lavori proseguono.

Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo e vegeto , nonostante sia passato tantissimo tempo dall'ultima volta che il progetto è stato mostrato al pubblico.

C'è ancora speranza

"È un una sorta di un insolito "non annuncio", ma negli ultimi mesi ho lavorato a Beyond Good & Evil 2 con un ruolo di supporto/consulenza", afferma Godwin su BlueSky. "Posso dirlo, mi sono informato".

Godwin purtroppo non ha aggiunto altro, ma quantomeno il suo messaggio suggerisce che il progetto è ancora attivo e che i lavori in qualche modo stanno procedendo. La conferma arriva tra l'altro in un momento in cui il titolo è tornato al centro di alcune indiscrezioni.

Ad agosto, l'insider Nash Weedle ha riferito che Beyond Good & Evil 2 potrebbe aver subito una revisione profonda rispetto alle versioni mostrate in passato, al punto che il titolo del gioco potrebbe essere cambiato. Weedle sostiene inoltre che una build più recente sarebbe pronta per essere mostrata al pubblico, anche se al momento non esistono conferme ufficiali. L'insider ha anche ipotizzato un possibile arrivo su Switch 2, grazie a un "engine estremamente scalabile". In ogni caso, si tratta di indiscrezioni non verificate.

L'unica certezza è che lo sviluppo procede, nonostante siano passati ben 18 anni dall'annuncio ufficiale del 2008. La speranza è che non si debba attendere ancora a lungo prima di ricevere aggiornamenti più sostanziosi da parte di Ubisoft.