Rayman Legends Retold è stato rinviato, ecco a quando

Ubisoft, insieme agli sviluppatori Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan, ha comunicato il rinvio di Rayman Legends Retold, che dalla data di uscita originariamente fissata al 1° ottobre 2026 slitta al 3 dicembre 2026. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC, quest'ultima versione acquistabile su Steam, Epic Games Store e Ubisoft Store.