Rayman Legends Retold è stato rinviato, ecco a quando

Ubisoft, insieme agli sviluppatori Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan, ha comunicato il rinvio di Rayman Legends Retold, che dalla data di uscita originariamente fissata al 1° ottobre 2026 slitta al 3 dicembre 2026. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC, quest'ultima versione acquistabile su Steam, Epic Games Store e Ubisoft Store.
Il messaggio ai fan
Il team di sviluppo ha spiegato la scelta in un messaggio rivolto ai fan della serie: nonostante il gioco sia ufficialmente andato gold, gli sviluppatori hanno deciso di prendersi del tempo aggiuntivo per assicurarsi che ogni dettaglio riceva la cura che merita.
In attesa dell'uscita, Ubisoft ha anticipato che il 22 settembre verrà pubblicato un trailer che farà una "panoramica sul gioco", giornata in cui anche creator e stampa selezionati condivideranno le proprie prime impressioni dopo aver provato il titolo.
Il messaggio si chiude con un ringraziamento del team di sviluppo di Rayman ai fan per la pazienza, il supporto e la fiducia dimostrati, in attesa di poter mettere le mani sul gioco finito.
La trama parla di un oscuro nemico che ha corrotto la Radura dei Sogni. Spetta quindi a Rayman attraversare i suoi indimenticabili mondi da solo o in un gruppo di 4 amici seduti fianco a fianco, in un'avventura a scorrimento laterale veloce e in cui tutto contribuisce a dare vita a un caos irresistibile.