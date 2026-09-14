Putty World annunciato per Switch 2, il classico di System 3 è stato reimmaginato per l'epoca moderna

System 3 ha ufficialmente annunciato Putty World, una reinterpretazione moderna della serie Putty, risalente all'epoca 16-bit, che debutterà su Nintendo Switch 2 nel secondo trimestre del 2027. Una demo del gioco sarà giocabile al Tokyo Game Show 2026, in programma dal 17 al 21 settembre presso il Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.
Ce la farà Putty?
"Con Putty World non ci stiamo semplicemente chiedendo come riprodurre un gioco del passato, ci stiamo chiedendo cosa avremmo potuto creare a metà degli anni Novanta se avessimo avuto accesso alla tecnologia disponibile oggi", ha dichiarato in un comunicato stampa Mark Cale, fondatore e CEO di System 3. "I Putty originali erano plasmati dall'immaginazione dei loro creatori e dalle capacità dell'hardware dell'epoca. Il nostro concept 'What If?' ci permette di rivisitare quella stessa visione creativa senza quei limiti tecnici, unendo il carattere, l'umorismo e la personalità degli originali alla fluidità, alla reattività e al dettaglio visivo oggi possibili su Nintendo Switch 2."
Secondo System 3, la versione mostrata al Tokyo Game Show 2026 rappresenta una "dimostrazione tecnologica e grafica giocabile ancora in una fase preliminare", pensata per mettere in mostra alcune delle novità introdotte nel gioco.
Il titolo riunisce in un unico pacchetto i mondi di Putty, Super Putty e Putty Squad. Proseguendo nell'avventura, i giocatori sbloccheranno livelli ricreati e aggiornati ispirati agli altri capitoli della serie. Sono previsti 75 livelli nuovi o rivisti in profondità, con oltre 45 nuovi nemici revisionati. Lo sviluppo prevede ulteriori sorprese, inclusi boss di fine livello e scontri unici.
Anche il protagonista Putty ha ricevuto una caratterizzazione molto più marcata, con oltre 50 combinazioni di espressioni facciali che gli permettono di reagire in modo più dinamico a ciò che gli accade intorno.