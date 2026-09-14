Putty World annunciato per Switch 2, il classico di System 3 è stato reimmaginato per l'epoca moderna

Ce la farà Putty?

"Con Putty World non ci stiamo semplicemente chiedendo come riprodurre un gioco del passato, ci stiamo chiedendo cosa avremmo potuto creare a metà degli anni Novanta se avessimo avuto accesso alla tecnologia disponibile oggi", ha dichiarato in un comunicato stampa Mark Cale, fondatore e CEO di System 3. "I Putty originali erano plasmati dall'immaginazione dei loro creatori e dalle capacità dell'hardware dell'epoca. Il nostro concept 'What If?' ci permette di rivisitare quella stessa visione creativa senza quei limiti tecnici, unendo il carattere, l'umorismo e la personalità degli originali alla fluidità, alla reattività e al dettaglio visivo oggi possibili su Nintendo Switch 2."

Secondo System 3, la versione mostrata al Tokyo Game Show 2026 rappresenta una "dimostrazione tecnologica e grafica giocabile ancora in una fase preliminare", pensata per mettere in mostra alcune delle novità introdotte nel gioco.

Il titolo riunisce in un unico pacchetto i mondi di Putty, Super Putty e Putty Squad. Proseguendo nell'avventura, i giocatori sbloccheranno livelli ricreati e aggiornati ispirati agli altri capitoli della serie. Sono previsti 75 livelli nuovi o rivisti in profondità, con oltre 45 nuovi nemici revisionati. Lo sviluppo prevede ulteriori sorprese, inclusi boss di fine livello e scontri unici.

Anche il protagonista Putty ha ricevuto una caratterizzazione molto più marcata, con oltre 50 combinazioni di espressioni facciali che gli permettono di reagire in modo più dinamico a ciò che gli accade intorno.