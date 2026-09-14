Nintendo Switch 2 ottiene il controller modulare Arcade Classic Pro di HORI, ha anche una trackball

HORI ha annunciato il nuovo controller modulare Arcade Classic Pro per PC e Nintendo Switch 2, che presenta davvero una notevole quantità di combinazioni e possibilità di input, compresa anche una trackball.
Si tratta di un accessorio ufficiale con licenza Nintendo, utilizzabile sia sulla nuova console della casa di Kyoto che su PC e supportato anche da Hamster Arcade Archive, dunque la compatibilità è assicurata sulla serie di classici arcade pubblicati da Hamster, con il controller che risulta particolarmente consigliato per godere al meglio di questi titoli.
Si tratta di un controller in stile arcade stick di notevoli dimensioni, dotato di una base larga quasi 50 centimetri e del peso di 1,8 Kg, con elementi intercambiabili sulla base in modo da poter offrire diverse soluzioni di controllo.
Tante combinazioni diverse
La soluzione modulare consente di modificare in qualsiasi momento l'impostazione dei controlli, variando da quella standard a quella mancina, oltre a poter cambiare lo stick secondo diverse scelte offerte dagli accessori forniti.
Sono presenti una leva a 8 direzioni con sfera in cima, sul classico stile arcade, e una leva a rotazione, oltre a un potenziometro in stile Pong e anche una trackball.
I sistemi di controllo possono essere posizionati sulla sinistra o sulla destra, mentre al centro si trovano otto tasti di forma standard per gli arcade, con input completamente programmabili e con possibilità di azionare turbo e autofire.
L'Arcade Classic Pro di HORI è al momento disponibile in prenotazione, con uscita prevista per la primavera del 2027. Il prezzo non è proprio dei più economici: viene venduto a 39.980 yen, ovvero circa 225€ al cambio attuale.