Nintendo Switch 2 ottiene il controller modulare Arcade Classic Pro di HORI, ha anche una trackball

HORI ha annunciato il nuovo controller modulare Arcade Classic Pro per PC e Nintendo Switch 2, che presenta davvero una notevole quantità di combinazioni e possibilità di input, compresa anche una trackball.

Si tratta di un accessorio ufficiale con licenza Nintendo, utilizzabile sia sulla nuova console della casa di Kyoto che su PC e supportato anche da Hamster Arcade Archive, dunque la compatibilità è assicurata sulla serie di classici arcade pubblicati da Hamster, con il controller che risulta particolarmente consigliato per godere al meglio di questi titoli.

Si tratta di un controller in stile arcade stick di notevoli dimensioni, dotato di una base larga quasi 50 centimetri e del peso di 1,8 Kg, con elementi intercambiabili sulla base in modo da poter offrire diverse soluzioni di controllo.