Nintendo Switch 2 e il Pro Controller di The Legend of Zelda sono esauriti e i bagarini se ne approfittano

Per chi non lo sapesse, oltre al remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time , Nintendo ha presentato una versione speciale della console e del controller con colorazioni verde e oro ispirate alla serie, arricchite da decorazioni che richiamano la Triforza.

Come prevedibile, l' edizione limitata di Nintendo Switch 2 e del Pro Controller dedicati al 40° anniversario di The Legend of Zelda sono andati esauriti nel giro di poche ore. Altrettanto inevitabile è stata la reazione dei bagarini, che non hanno perso tempo nel tentare di lucrare sulla passione dei fan, riproponendo i prodotti online a prezzi decisamente gonfiati .

I prezzi su eBay

La situazione non riguarda solo l'Italia: sia la console a tiratura limitata da 519,99 euro, sia il controller da 109,99 euro sono scomparsi dal Nintendo Store e dai rivenditori autorizzati, come Amazon, poche ore dopo l'apertura dei preordini, avvenuta tra l'8 e il 9 settembre a seconda del Paese. Già nei primi giorni erano comparse le prime aste online con cifre esorbitanti, ma nel weekend il numero di inserzioni è aumentato sensibilmente.

Alcune delle inserzioni su eBay

Su eBay, le offerte "Compralo Subito" per la console partono da circa 630 euro e arrivano a superare i 700 euro. Si tratta di un ricarico importante rispetto ai 520 euro di listino, ma non estremo come in altri casi del passato, basti ricordare Steam Machine, dove i bagarini arrivarono a chiedere tra il 50% e il 100% in più. In questo caso è possibile che l'elevato numero di inserzioni abbia contribuito a mantenere i prezzi relativamente più contenuti, per quanto comunque salati. Più marcato invece il rincaro del Pro Controller 2, con aste e "Compralo Subito" che oscillano tra 150 e 170 euro.

Purtroppo, la pratica dei bagarini continua a essere una costante nel mondo dell'hardware da gaming, soprattutto quando si parla di prodotti molto attesi e distribuiti in quantità limitate. La speranza è che Nintendo riesca, da qui al lancio fissato per il 29 ottobre, a rifornire i negozi con nuove scorte per soddisfare quanti più fan possibile.