The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha una data di uscita, ecco trailer e gameplay

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato mostrato il gameplay di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l'atteso e ambizioso remake del grande classico della casa giapponese, in arrivo su Nintendo Switch 2 il prossimo 5 novembre.
La prima cosa che salta all'occhio è ovviamente la grafica, ricca di effetti visivi che sembrano davvero reinventare l'estetica della serie, andando a raccordare il design originale con le nuove tecnologie e dando vita a un mix che lascia un po' spaesati.
Link si muove all'interno di un mondo che sembra estremamente ampio, una mappa aperta e liberamente esplorabile tramite cui è poi possibile visitare determinati punti di interesse, come ad esempio una Hyrule City che appare ricca e suggestiva.
Ocarina of Time includerà un ciclo giorno-notte che potremo influenzare usando l'ocarina del protagonista e determinate melodie, eventualmente anche canticchiandole e sfruttando il microfono di Nintendo Switch 2 per riprodurle.
Il trailer
Al termine del Nintendo Direct è arrivato anche il trailer di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con la sua carrellata di sequenze che includono anche Link da adulto, tanti combattimenti spettacolari, enigmi da risolvere e dungeon tutti da esplorare.
La versione italiana del video, che inseriremo non appena sarà disponibile, rivela inoltre che il remake è stato completamente doppiato in italiano e che molti dei dialoghi adesso sono parlati, così da arricchire ulteriormente il comparto narrativo di questa esperienza.
Le prime immagini ufficiali
Contestualmente alla pubblicazione del video di gameplay e del trailer, Nintendo ha anche mostrato le prime immagini ufficiali di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che ribadiscono l'originale stile grafico di questo remake e mostrano diversi momenti dell'avventura.
Molti degli scatti hanno per protagonista Link in versione adulta, ma anche alcuni dei nemici che ci troveremo ad affrontare all'interno della campagna, un paio di comprimari e ambientazioni suggestive come Hyrule City o la foresta in cui si trova il Grande Albero Deku.
Arrivano anche i concerti
Fra le tante iniziative per il quarantesimo anniversario di The Legend of Zelda c'è anche una serie di concerti intitolata appunto The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert, che farà tappa in tutto il mondo con un repertorio di brani tratti dalla colonna sonora della saga prodotta da Nintendo.
Il primo concerto si terrà a Tokyo il prossimo gennaio, dopodiché il tour proseguirà in Nord America con un appuntamento a Chicago a febbraio, in Europa con una data a Londra ad aprile e infine in Australia a Melbourne il prossimo maggio.