The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha una data di uscita, ecco trailer e gameplay

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato mostrato il gameplay di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l'atteso remake del grande classico della casa giapponese, che ora ha una data di uscita.

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato mostrato il gameplay di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l'atteso e ambizioso remake del grande classico della casa giapponese, in arrivo su Nintendo Switch 2 il prossimo 5 novembre. La prima cosa che salta all'occhio è ovviamente la grafica, ricca di effetti visivi che sembrano davvero reinventare l'estetica della serie, andando a raccordare il design originale con le nuove tecnologie e dando vita a un mix che lascia un po' spaesati. Link si muove all'interno di un mondo che sembra estremamente ampio, una mappa aperta e liberamente esplorabile tramite cui è poi possibile visitare determinati punti di interesse, come ad esempio una Hyrule City che appare ricca e suggestiva. Shigeru Miyamoto decise che i dungeon di Zelda non erano molto divertenti mentre creava Ocarina of Time Ocarina of Time includerà un ciclo giorno-notte che potremo influenzare usando l'ocarina del protagonista e determinate melodie, eventualmente anche canticchiandole e sfruttando il microfono di Nintendo Switch 2 per riprodurle.

Il trailer Al termine del Nintendo Direct è arrivato anche il trailer di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con la sua carrellata di sequenze che includono anche Link da adulto, tanti combattimenti spettacolari, enigmi da risolvere e dungeon tutti da esplorare. La versione italiana del video, che inseriremo non appena sarà disponibile, rivela inoltre che il remake è stato completamente doppiato in italiano e che molti dei dialoghi adesso sono parlati, così da arricchire ulteriormente il comparto narrativo di questa esperienza.

Le prime immagini ufficiali Contestualmente alla pubblicazione del video di gameplay e del trailer, Nintendo ha anche mostrato le prime immagini ufficiali di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che ribadiscono l'originale stile grafico di questo remake e mostrano diversi momenti dell'avventura. +9 Molti degli scatti hanno per protagonista Link in versione adulta, ma anche alcuni dei nemici che ci troveremo ad affrontare all'interno della campagna, un paio di comprimari e ambientazioni suggestive come Hyrule City o la foresta in cui si trova il Grande Albero Deku.