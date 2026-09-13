Zelda: Ocarina of Time remake analizzato da Digital Foundry tra performance, DLSS ed engine

In particolare, secondo Digital Foundry non sarebbe stata utilizzata alcuna forma di DLSS , almeno nella build del gioco mostrata durante il Nintendo Direct di presentazione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che invece avrebbe contribuito ad ammorbidire un po' l'immagine e ridurre l'aliasing.

Digital Foundry ha analizzato il recente trailer di presentazione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake, rilevando alcuni dettagli interessanti per quanto riguarda gli elementi tecnici dietro al nuovo gioco per Nintendo Switch 2 tra risoluzione, performance, DLSS e motore grafico utilizzato .

Ottimi risultati, ma il DLSS avrebbe aiutato

Per quanto riguarda il motore grafico, in molti hanno pensato che il gioco sia costruito su Unreal Engine 5, ma secondo Digital Foundry non è questo il caso: si tratta solo di una speculazione, ma secondo il giornalista Oliver Mackenzie Nintendo avrebbe adottato una soluzione interna, con un motore grafico proprietario o di uno studio partner.

Secondo Mackenzie, il principale sospettato potrebbe essere l'engine utilizzato da Monolith Soft, il team responsabile di Xenoblade Chronicles che ha collaborato anche allo sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Per quanto riguarda altri numeri, il video mostrato durante il Nintendo Direct presenta una risoluzione di 1080p, mentre nei menù questa sembra salire a 1440p, almeno per quanto riguarda il video.

Il frame-rate sembra essere stabile sui 60 frame al secondo, offrendo in questo ambito un notevole passo avanti rispetto all'originale. Secondo Digital Foundry, il risultato è molto convincente ma l'utilizzo del DLSS avrebbe incrementato sensibilmente la qualità dell'immagine.

Nel frattempo, nei giorni scorsi abbiamo visto anche il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time a confronto con l'originale.