Zelda Ocarina of Time Remake per Switch 2: come risparmiare con le eShop Card su Instant Gaming

La formula è ormai ampiamente collaudata: acquistando i codici digitali in offerta su Instant Gaming è possibile limare la spesa sui titoli più caldi in arrivo su Nintendo Switch 2. La combinazione che vi suggeriamo oggi è la questa: comprando quattro eShop Card da 15€ (attualmente in sconto a 13,89€ l'una), potrete accumulare 60€ di saldo Nintendo spendendo in totale solo 55,56€. In questo modo vi assicurerete il remake per Switch 2 di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, alla mezzanotte del 5 novembre 2026, con un risparmio netto di oltre 4 euro (l'IVA non si applica sul credito digitale). Non si tratta di un taglio drastico, ma per un'esclusiva Nintendo di questo calibro è un'opportunità allettante. Trovate il collegamento diretto qui, mentre se preferite un valore differente, nello store trovate anche i tagli singoli da 25€, 50€, 75€ e 100€ indicati qui sotto.
Un viaggio leggendario completamente rivisitato
Il lavoro di restauro portato avanti per Zelda Ocarina of Time Remake rimodella da cima a fondo la terra di Hyrule, regalandole un comparto grafico all'avanguardia pensato per sfruttare le potenzialità di Switch 2. L'impostazione di gioco sa ancora come stregare, mescolando la classica esplorazione dei dungeon alla risoluzione di enigmi ambientali tramite l'uso dell'Ocarina e degli iconici oggetti dell'inventario.
La produzione promette di essere la pietra miliare che conosciamo bene, ma ammodernata a dovere: il gioco ideale da recuperare subito con un piccolo incentivo. Voi cosa ne pensate? Approfitterete di questo ribasso per il day one o attenderete sconti più corposi (comunque rari sui first party Nintendo)? Diteci la vostra nello spazio ai commenti!