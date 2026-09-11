Zelda Ocarina of Time Remake per Switch 2: come risparmiare con le eShop Card su Instant Gaming

La formula è ormai ampiamente collaudata: acquistando i codici digitali in offerta su Instant Gaming è possibile limare la spesa sui titoli più caldi in arrivo su Nintendo Switch 2. La combinazione che vi suggeriamo oggi è la questa: comprando quattro eShop Card da 15€ (attualmente in sconto a 13,89€ l'una), potrete accumulare 60€ di saldo Nintendo spendendo in totale solo 55,56€. In questo modo vi assicurerete il remake per Switch 2 di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, alla mezzanotte del 5 novembre 2026, con un risparmio netto di oltre 4 euro (l'IVA non si applica sul credito digitale). Non si tratta di un taglio drastico, ma per un'esclusiva Nintendo di questo calibro è un'opportunità allettante. Trovate il collegamento diretto qui, mentre se preferite un valore differente, nello store trovate anche i tagli singoli da 25€, 50€, 75€ e 100€ indicati qui sotto.