Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia presto compatibili con Pokémon Home: c'è una data ufficiale

Dopo l'annuncio del mese scorso, The Pokémon Company ha svelato la data precisa in cui avverrà l'aggiunta del supporto a Pokémon Home per Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, riferendosi alle versioni uscite in digitale per Nintendo Switch e Switch 2: arriverà il 7 ottobre.
L'app di Pokémon Home aveva già annunciato l'arrivo della versione 4.1.0 il mese scorso, con un update che avrebbe contenuto già gli elementi per preparare il supporto all'inclusione dei due titoli in questione all'interno del database, ma l'accesso vero e proprio era previsto successivamente.
La tempistica precisa di questo viene svelata oggi, con un messaggio ufficiale da parte di The Pokémon Company che specifica come l'inserimento dei due titoli all'interno del servizio sia previsto per la settimana prossima, e più precisamente per il 7 ottobre.
Trasferibilità espansa dei Pokémon
Pokémon Home attraverserà un periodo di manutenzione a partire dalle ore 9:00 del 7 ottobre (orario giapponese, si suppone, corrispondenti dunque alle 2:00 del mattino in Italia), per integrare il supporto a Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, si legge in una comunicazione ufficiale da parte della compagnia.
"Tutti i servizi non saranno disponibili durante il periodo di manutenzione, dunque vi avvertiamo in anticipo". L'interruzione potrebbe durare alcune ore.
Una volta effettuato questo aggiornamento all'app, le versioni Nintendo Switch e Switch 2 di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia potranno interfacciarsi con il servizio Pokémon Home, consentendo in questo modo di effettuare l'immagazzinamento e trasferimento delle creature tratte dai titoli in questione all'interno della sua banca dati.
Questo significa anche che le creature raccolte nei due capitoli in questione potranno essere utilizzati anche in altri giochi compatibili, laddove sia prevista una corrispondenza del Pokédex e dunque la presenza di uno stesso tipo di Pokémon su giochi differenti.
Nel frattempo, ricordiamo che il servizio Pokémon Bank chiuderà a febbraio 2027, con le sue funzionalità che verranno dunque riprese (almeno parzialmente) da Pokémon Home.