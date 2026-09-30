Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia presto compatibili con Pokémon Home: c'è una data ufficiale

Dopo l'annuncio del mese scorso, The Pokémon Company ha svelato la data precisa in cui avverrà l'aggiunta del supporto a Pokémon Home per Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, riferendosi alle versioni uscite in digitale per Nintendo Switch e Switch 2: arriverà il 7 ottobre.

L'app di Pokémon Home aveva già annunciato l'arrivo della versione 4.1.0 il mese scorso, con un update che avrebbe contenuto già gli elementi per preparare il supporto all'inclusione dei due titoli in questione all'interno del database, ma l'accesso vero e proprio era previsto successivamente.

La tempistica precisa di questo viene svelata oggi, con un messaggio ufficiale da parte di The Pokémon Company che specifica come l'inserimento dei due titoli all'interno del servizio sia previsto per la settimana prossima, e più precisamente per il 7 ottobre.