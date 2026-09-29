Cyberpunk 2077, il designer di CD Projekt: “Phantom Liberty non cancella il disastro del lancio”

Il destino di Cyberpunk 2077 è cambiato radicalmente rispetto a ciò che sembrava dopo il lancio del dicembre 2020, segnato da talmente tanti problemi da far insorgere i giocatori e creare un caso di portata mondiale. Da allora, CD Projekt Red ha pubblicato una lunga serie di aggiornamenti, fino alla versione 1.5, che ha rappresentato uno dei principali punti di svolta per il gioco. Il successivo aggiornamento dedicato a Edgerunners e, soprattutto, l'espansione Phantom Liberty hanno contribuito a consolidare la reputazione degli gioco negli anni successivi.

Per Pawel Sasko, designer di Cyberpunk 2077, questo percorso non dovrebbe però essere raccontato facendo semplicemente scomparire quanto accaduto al momento del lancio. In occasione del terzo anniversario di Phantom Liberty, Sasko ha scritto su Twitter: "Non penso che Phantom Liberty cancelli il lancio di Cyberpunk 2077 e non vorrei mai che la nostra storia fosse raccontata in questo modo".