Cyberpunk 2077 rimosso da PS Store, il director ha messo like alle critiche verso Sony

Cyberpunk 2077 è stato rimosso dal PS Store, come ben sappiamo, e CD Projekt RED ha poi rilasciato un comunicato per fornire ulteriori dettagli sul rimborso del gioco in versione PS4.

La storia, tuttavia, non finisce qui: a quanto pare Adam Badowski, capo del team polacco nonché director di Cyberpunk 2077, ha messo like ad alcuni commenti critici verso Sony e altri titoli problematici, come ad esempio Marvel's Avengers.

Uno dei messaggi a cui Badowski ha messo "mi piace" recita: "È ridicolo, a essere onesti. Cyberpunk 2077 è giocabile ed è un gran gioco finora, per quel che ho visto. Perché non aspettare che rilascino delle patch e degli aggiornamenti?"

Un altro, sempre "piaciato" dal boss di CD Projekt RED, dice invece: "Rimuovere il gioco da PS Store? Mi sembra di capire che si siano arrabbiati per un paio di rimborsi. Cyberpunk 2077 funziona, questa cosa è stata ingigantita enormemente dai media per fare qualche click."

E ancora: "Interessante! Marvel's Avengers è stato pubblicato in condizioni peggiori di Cyberpunk 2077 e non avete fatto nulla. Quel gioco è morto su tutte le piattaforme, il che rende la modalità online inesistente, per non parlare di com'è programmato. Dove sono i rimborsi?"

Insomma, sembra che la mossa di Sony non abbia fatto molto piacere ad Adam Badowski, che in un momento di comprensibile sconforto ha espresso sui social il proprio sostegno a messaggi talvolta molto critici nei confronti della casa giapponese.