PS5: il nuovo trailer dedicato all'hardware mette in evidenza le sue curve

Sony ha appena pubblicato un nuovo trailer dedicato all'hardware di PS5. Non si tratta solamente e semplicemente di un video dedicato alla console, ma mostra anche tutti gli accessori disponibili per la quinta generazione di console di Sony. Un trailer studiato ad arte per mettere in evidenza le sue curve "pericolose" della console e degli accessori ufficiali.

Questo video, infatti, non aggiunge niente di nuovo rispetto a quello che sappiamo, ma serve solamente per mettere in evidenza uno degli aspetti più caratteristici di PlayStation 5: il design.

Le curve della console di nuova generazione di Sony, unite alla colorazione bianca e nera, hanno fatto storcere un po' il naso inizialmente. Adesso che ci abbiamo fatto l'abitudine e soprattutto adesso che questo filmato le mette in evidenza, però, queste linee non ci sembrano più così aliene.

Soprattutto si nota il fil-rouge che unisce la console con i suoi accessori, una scelta estetica in grado di dare compattezza estetica, oltre che funzionale, a tutta l'offerta di hardware PS5.

A distanza di mesi, avete cambiato opinione sulle curve di PlayStation 5 o ancora non vi piacciono?