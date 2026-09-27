Una boss fight di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha richiesto due anni di sviluppo

La boss fight contro la Chimera è una delle sequenze più elaborate di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty , la prima e unica espansione del gioco, ma per arrivare alla versione definitiva CD Projekt ha impiegato circa due anni di lavoro . Lo ha raccontato il team di sviluppo nel podcast ufficiale AnsweRED, spiegando quanto sia stato complesso mettere insieme i diversi elementi necessari per realizzare lo scontro.

Il game director di Phantom Liberty Gabe Amatangelo ha indicato proprio la Chimera come esempio di evento che richiede la convergenza di diverse competenze per essere creato: "Era gameplay, narrativa, arte e costruzione del mondo". L'obiettivo era fare in modo che il gigantesco carro armato fosse in grado di "terrorizzare" i giocatori attraverso il suo arsenale, ma il numero di elementi da coordinare rendeva particolarmente difficile trovare il giusto equilibrio.

"A volte era troppo incentrato sul gameplay, altre volte sulla narrativa, altre ancora sulla direzione artistica. Si trattava di trovare un equilibrio e noi tre ci siamo messi al lavoro dicendo: "Okay, analizziamolo passo dopo passo"", ha spiegato Amatangelo.

Secondo Paweł Mielniczuk, art director di Phantom Liberty, la realizzazione dello scontro ha richiesto un processo di revisione molto lungo: "Credo che, quando stavamo iterando, ci siano voluti due anni per far funzionare questa boss fight". Nel corso dello sviluppo la Chimera sarebbe inoltre passata attraverso quattro iterazioni, con modifiche all'equipaggiamento e alle armi.

Anche la realizzazione del modello del carro armato ha richiesto risorse considerevoli. Il creative director Igor Sarzyński ha infatti descritto la Chimera come "uno degli asset artistici più costosi, credo, mai realizzati" dallo studio. Per altri dettagli, leggete la nostra recensione di Phantom Liberty.