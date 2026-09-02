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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vende tantissimo e accumula altri 5 milioni di unità dall'ultimo conteggio

CD Projekt RED può festeggiare; Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è stato in grado di vendere moltissime altre copie negli ultimi 15 mesi circa.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/09/2026
V di Cyberpunk 2077 mentre impugna una pistola
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è l'apprezzata espansione del gioco di ruolo di CD Projekt RED. La possiamo definire un successo commerciale, soprattutto ora che la compagnia ha aggiornato i propri dati di vendita.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha infatti raggiunto un totale di 15 milioni di unità vendute.

I dati di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty aveva piazzato dieci milioni di copie, secondo i dati di maggio 2025, quindi questo significa che l'espansione è stata in grado di raccogliere altri cinque milioni di unità in circa 15 mesi.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 ha venduto 40 milioni di copie, quindi significa che il 37,5% dei giocatori che possiedono il gioco base ha acquistato il DLC. Per confronto, The Witcher 3: Wild Hunt ha venduto 65 milioni di unità.

The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 vendono moltissimo, ma CD Projekt dice che GTA 5 prova che si può fare di più The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 vendono moltissimo, ma CD Projekt dice che GTA 5 prova che si può fare di più

Inoltre, recentemente Cyberpunk 2077 ha superato i 100.000 giocatori simultanei su Steam grazie a Edgerunners e Wuthering Waves. È chiaro che il videogioco ha ancora margine di crescita.

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