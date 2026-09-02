Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vende tantissimo e accumula altri 5 milioni di unità dall'ultimo conteggio

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è l'apprezzata espansione del gioco di ruolo di CD Projekt RED. La possiamo definire un successo commerciale, soprattutto ora che la compagnia ha aggiornato i propri dati di vendita.

I dati di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty aveva piazzato dieci milioni di copie, secondo i dati di maggio 2025, quindi questo significa che l'espansione è stata in grado di raccogliere altri cinque milioni di unità in circa 15 mesi.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 ha venduto 40 milioni di copie, quindi significa che il 37,5% dei giocatori che possiedono il gioco base ha acquistato il DLC. Per confronto, The Witcher 3: Wild Hunt ha venduto 65 milioni di unità.

Inoltre, recentemente Cyberpunk 2077 ha superato i 100.000 giocatori simultanei su Steam grazie a Edgerunners e Wuthering Waves. È chiaro che il videogioco ha ancora margine di crescita.