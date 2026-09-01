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The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 vendono moltissimo, ma CD Projekt dice che GTA 5 prova che si può fare di più

CD Projekt RED ha ricordato i traguardi di vendita dei suoi videogiochi di punta: The Witcher 3 e Cyberpunk 2077. Secondo la compagnia, però, GTA 5 dimostra che si possono ottenere risultati ancora migliori.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/09/2026
Geralt in The Witcher 3 Blood and wine
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
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Parlando con The Game Business, CD Projekt Red ha affrontato il tema dei risultati commerciali ottenuti con The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, spiegando che c'è sempre modo di raggiungere traguardi di livello superiore.

Nello specifico, Michał Nowakowski - co-CEO di CD Projekt Red - ha spiegato che GTA 5 dimostra come ci sia sempre margine di crescita.

Le parole del co-CEO di CD Projekt

Nowakowski spiega che l'obiettivo è raggiungere risultati migliori senza compromettere la qualità, producendo più giochi e ottenendo più vendite. Ricorda che The Witcher 3 ha venduto 65 milioni e Cyberpunk 2077 40 milioni, ma c'è spazio per fare di più. "Se si osserva quanto ha venduto GTA V, si tratta di cifre molto diverse da quelle che abbiamo ottenuto noi. C'è ancora margine di crescita."

Una seconda opzione è realizzare giochi più rapidamente: questo riduce i costi di sviluppo e porta guadagni più frequenti (presupponendo che la qualità rimanga la stessa e le vendite non calino). Non è però il modo di pensare del team, dice il co CEO. Pur essendo attento ai costi, sa bene che non si possono imporre enormi limiti, altrimenti sarebbe impossibile realizzare titoli come The Witcher 4. È anche certo che un gioco come GTA 6 non abbia avuto limitazioni di budget.

The Witcher 3 aumenta di prezzo in vista della Remastered, DLC gratis e gioco base rimosso dalla vendita The Witcher 3 aumenta di prezzo in vista della Remastered, DLC gratis e gioco base rimosso dalla vendita

Ricordiamo infine che le vendite dei primi due The Witcher sono state svelate da CD Projekt RED: sono più di quanto potreste pensare.

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