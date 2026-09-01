The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 vendono moltissimo, ma CD Projekt dice che GTA 5 prova che si può fare di più

Le parole del co-CEO di CD Projekt

Nowakowski spiega che l'obiettivo è raggiungere risultati migliori senza compromettere la qualità, producendo più giochi e ottenendo più vendite. Ricorda che The Witcher 3 ha venduto 65 milioni e Cyberpunk 2077 40 milioni, ma c'è spazio per fare di più. "Se si osserva quanto ha venduto GTA V, si tratta di cifre molto diverse da quelle che abbiamo ottenuto noi. C'è ancora margine di crescita."

Una seconda opzione è realizzare giochi più rapidamente: questo riduce i costi di sviluppo e porta guadagni più frequenti (presupponendo che la qualità rimanga la stessa e le vendite non calino). Non è però il modo di pensare del team, dice il co CEO. Pur essendo attento ai costi, sa bene che non si possono imporre enormi limiti, altrimenti sarebbe impossibile realizzare titoli come The Witcher 4. È anche certo che un gioco come GTA 6 non abbia avuto limitazioni di budget.

Ricordiamo infine che le vendite dei primi due The Witcher sono state svelate da CD Projekt RED: sono più di quanto potreste pensare.