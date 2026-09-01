Warlock: Dungeons & Dragons non sarà lunghissimo: il team dice di non aspettarsi centinaia di ore

Quando si pensa a D&D, una delle prime immagini che vengono in mente sono lunghissime campagne che richiedono settimane e mesi, se non anni, investendo centinaia di ore nel gioco da tavolo. Viene quindi naturale pensare lo stesso dei videogiochi e Baldur's Gate 3 potrebbe aver rafforzato tale idea.

Le parole del team di Warlock: Dungeons & Dragons

"Sarà di certo più lungo di quanto ci si aspetterebbe da un gioco più lineare, ma non è gigantesco come alcuni open world da centinaia e centinaia di ore", ha svelato Dominic Guay, capo dello studio di Warlock: Dungeons & Dragons.

"Uno dei motivi è che vogliamo avere un open world più denso, in cui si viene ricompensati più rapidamente trovando oggetti durante l'esplorazione. Quindi non volevamo dover dilatare le distanze a tal punto da impiegare un'eternità per raggiungere i vari luoghi come accade in altri giochi."

Guay ha tuttavia approfondito la questione, per fornire qualche dettaglio in più. "Si parla comunque di decine e decine di ore, avrete un sacco di tempo a disposizione. Penso che fino a un certo punto uno dei motivi per cui è così difficile rispondere dipenda da quanto esplori rispetto a quanto vuoi fare avanzare la storia."

"Se esplori, col tempo diventerai più potente, e questo ti aiuterà nella quest principale. Se ti concentri davvero solo sulla quest principale, a un certo punto potresti trovarti un po' in difficoltà e voler esplorare per diventare più potente."

Ricordiamo infine che Warlock: Dungeons & Dragons non richiede di conoscere D&D per comprenderlo.