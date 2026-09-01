Capcom "non si rende conto" di quanto Resident Evil faccia paura, dice Hideki Kamiya

Resident Evil fa più paura di quanto Capcom pensi

Kamiya ha affermato: "Proprio di recente, quest'anno, abbiamo avuto Resident Evil Requiem e il grande ritorno di Leon Kennedy, che è tornato a Raccoon City e sta rivivendo tutti quei ricordi e tutte quelle esperienze. In qualità di director di quel gioco, Resident Evil 2, ero curioso di vedere come cosa gli fosse successo. Volevo provare l'esperienza io stesso da giocatore, ma il gioco era decisamente troppo spaventoso e non ci sono riuscito."

"Non è uno scherzo. Speravo davvero che includesse una sorta di modalità non-horror per le persone come me, perché parlo in privato con i membri dei team di Resident Evil in Capcom e dico loro che i loro giochi sono decisamente troppo spaventosi, e loro rispondono 'ma come, dai, non fanno così paura'. Sembrano davvero non avere alcuna consapevolezza di quanto sia spaventoso ciò che creano, quindi spero davvero che prima o poi intervengano su questo punto."

Secondo Kamiya, il motivo è legato al fatto che Capcom - durante lo sviluppo - deve giocare e rigiocare ogni titolo e, alla fine, il team lo conosce così bene che smette di avere paura. Lo stesso era accaduto a lui lavorando ai primi due Resident Evil.