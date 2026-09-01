Capcom "non si rende conto" di quanto Resident Evil faccia paura, dice Hideki Kamiya

Parlando con VGC, Hideki Kamiya - autore di Bayonetta, Resident Evil e Okami - ha spiegato il proprio punto di vista sulla saga di Resident Evil.
In particolar modo, sul livello di orrore dell'opera e dei possibili miglioramenti all'accessibilità.
Resident Evil fa più paura di quanto Capcom pensi
Kamiya ha affermato: "Proprio di recente, quest'anno, abbiamo avuto Resident Evil Requiem e il grande ritorno di Leon Kennedy, che è tornato a Raccoon City e sta rivivendo tutti quei ricordi e tutte quelle esperienze. In qualità di director di quel gioco, Resident Evil 2, ero curioso di vedere come cosa gli fosse successo. Volevo provare l'esperienza io stesso da giocatore, ma il gioco era decisamente troppo spaventoso e non ci sono riuscito."
"Non è uno scherzo. Speravo davvero che includesse una sorta di modalità non-horror per le persone come me, perché parlo in privato con i membri dei team di Resident Evil in Capcom e dico loro che i loro giochi sono decisamente troppo spaventosi, e loro rispondono 'ma come, dai, non fanno così paura'. Sembrano davvero non avere alcuna consapevolezza di quanto sia spaventoso ciò che creano, quindi spero davvero che prima o poi intervengano su questo punto."
Secondo Kamiya, il motivo è legato al fatto che Capcom - durante lo sviluppo - deve giocare e rigiocare ogni titolo e, alla fine, il team lo conosce così bene che smette di avere paura. Lo stesso era accaduto a lui lavorando ai primi due Resident Evil.
Resident Evil dovrebbe imparare da Bayonetta
Va precisato che Kamiya non sta chiedendo a Capcom di rendere Resident Evil meno spaventoso di default, ma sostiene che l'elemento horror potrebbe essere trattato come altri fattori opzionali di un gioco.
"Bayonetta è ovviamente un gioco che alla base è un action estremamente tecnico rivolto ai giocatori più esperti, ma volevo anche che chiunque potesse prenderlo in mano e divertirsi, ed è per questo che abbiamo incluso la modalità Very Easy Automatic", ha spiegato.
"Inoltre con Bayonetta 3 abbiamo aumentato il fattore di esposizione, o nudità, quando compie i suoi attacchi e le cadono i vestiti, ma sapevamo che ad alcune persone la cosa avrebbe potuto non piacere, quindi abbiamo incluso la modalità Naïve Angel in cui abbiamo ridotto gran parte di quell'esposizione." Kamiya ha detto di "non vedere alcuna ragione" per cui Resident Evil non possa fare la stessa cosa "abbassando semplicemente un po' il livello dell'horror".
"Voglio dire, non deve nemmeno essere qualcosa di super elaborato. Si potrebbe semplicemente fare in modo che i volti degli zombie non siano così spaventosi. Perché non inserire una modalità che metta dei sacchetti di carta marrone sulla testa di tutti, oppure invece di avere queste stanze buie e cupe ovunque, mettere un'illuminazione d'atmosfera davvero piacevole. Penso che anche solo apportare poche modifiche come queste permetterebbe a qualcuno come me di completare i giochi. Ah, e niente sangue!"
Voi cosa ne pensate?