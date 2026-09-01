Rockstar Games ha svelato il suo server di roleplay ufficiale per GTA Online: nopixel V

GTA Online è la gallina dalle uova d'oro di Rockstar Games e non stupisce che continui a supportarlo con tante novità. Di norma si tratta di aggiornamenti, nuove attività e contenuti da ottenere, ma a questo giro è qualcosa di più interessante.

Cos'è nopixel V: trailer e data di attivazione del server

Bisogna sapere che, con l'esplosione di GTA Online, il mondo dei modder si è ampiamente dedicato al videogioco di Rockstar Games, generando dei server non ufficiali dove fare gioco di ruolo, come l'estremamente popolare nopixel.

Rockstar Games ha compreso che era una nuova interessante direzione e ha deciso di acquistare il team dietro la piattaforma di modding FiveM e ha collaborato con nopixel. Ora, nopixel si sta preparando per un nuovo server, con supporto ufficiale da parte di Rockstar Games.

Viene promessa un'esperienza più ricca e profonda, con un nuovo sistema di personalizzazione dei personaggi, grafica migliorata e una gran quantità di modifiche alla "quality of life", così da rendere l'esperienza complessiva più piacevole per tutti.

Una delle novità è che in questo server troveremo una versione completa del Mile High Club, completato esclusivamente per nopixel. L'edificio era in costruzione sin dal primo trailer del 2011, ma ora è un hotel e casinò per i giocatori del server roleplay.

Il server sarà accessibile direttamente tramite il launcher ufficiale di Rockstar Games: in altre parole non dovrete usare piattaforme di terze parti o altri strumenti esterni. Anche se non siete esperti, quindi, potrete provare il server roleplay con estrema facilità. La data di attivazione è l'8 settembre.

Segnaliamo infine che, secondo un report, GTA 6 Online non sarebbe una priorità per Rockstar Games e Take-Two.