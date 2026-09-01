L'attore videoludico di Kratos ha fatto il provino per la serie TV di God of War, poi si è tirato indietro

Alla fine, però, ha deciso che non era davvero interessato.

God of War è un videogioco ma diventerà anche una serie TV. Nel cercare gli attori per la produzione televisiva, anche Christopher Judge - attore di Kratos in God of War (2018) e God of War Ragnarok - ha fatto un provino per la serie.

Le parole di Judge

"Ho fatto un provino! È stato difficilissimo per me memorizzare le mie battute, cosa con cui non ho mai avuto problemi", ha raccontato Judge a Collider.

Christopher Judge, a sinistra

"Ed è stato lì che la mia mente e il mio corpo hanno iniziato a dirmi: 'Non vuoi farlo'. Sono stato uno dei protagonisti di Stargate dai 33 ai 44 anni e poi mi sono fermato. Ora, a 62 anni, fare il protagonista... semplicemente non ho alcuna voglia di tornare a vivere in quel modo."

"Riguardo a Ryan [Hurst], pensavo che fosse assolutamente la scelta giusta", ha proseguito Judge. "Ha giocato a tutti i giochi. È un gamer ed è diventato padre da poco; cioè, chi meglio di lui? Poi, quando si è fatto male, mi sono chiesto se si sarebbero presi del tempo per fare altri provini e richiamare le persone."

"Così, quando ho sentito il nome di Bautista, ho pensato: 'Ma non ha appena perso tipo 45 chili?'. Quindi spero che vada alla grande. Penso che sarà fantastico. Spero solo che riprendere tutto quel peso non gli causi problemi di salute."

Segnaliamo infine che il creatore di God of War dice che la decisione di Sony di eliminare i dischi è per soddisfare i giocatori.