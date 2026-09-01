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Ori 3 è in sviluppo presso Saber Interactive? Il CCO risponde ai rumor

Il franchise di Ori è fermo da qualche tempo e i fan desiderano un terzo capitolo. Negli ultimi tempi circola un rumor che "Ori 3" sia in sviluppo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/09/2026
Ori and the Blind Forest

Tutti desiderano un terzo capitolo della serie di Ori, ma per il momento gli autori sono impegnati con No Rest for the Wicked. Nell'ultimo periodo però sono circolati dei rumor riguardo alla possibilità che il gioco venga sviluppato da un altro team.

Saber Interactive è finita al centro dei rumor e, quindi, le è stato chiesto se per caso c'è qualcosa di vero.

Il commento di Saber Interactive

Parlando con Gamertag Radio, a Tim Willits - CCO di Saber Interactive - è stato chiesto se Saber stesse lavorando con Xbox a Ori 3, al che ha risposto semplicemente dicendo: "No, mi dispiace."

"Abbiamo diverse novità davvero entusiasmanti che annunceremo presto, sapete, ma insomma, guardate la nostra lista di progetti. Stiamo lavorando con Keanu Reeves su John Wick. Stiamo lavorando con i dinosauri in Jurassic Park. Abbiamo un sacco di cose fantastiche in cantiere."

Ori 3 verrà annunciato da Xbox, sviluppato da un altro team? Per l'autore originale "non ha senso" Ori 3 verrà annunciato da Xbox, sviluppato da un altro team? Per l'autore originale non ha senso

"Abbiamo progetti divertenti, sapete, siamo una grande realtà e stiamo crescendo. Abbiamo sia grandi giochi sia titoli più piccoli. Quindi, sapete cosa? Continuate a seguire Saber. Abbiamo cose molto divertenti in arrivo." Questo dovrebbe mettere definitivamente fine ai rumor.

Ricordiamo infine che No Rest for the Wicked è stato rinviato: ecco il nuovo mese di uscita su PS5 e PC della versione 1.0.

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