Ace Combat 8: Wings of Theve mostra il suo ampio multiplayer online nel trailer panoramico

Già la settimana scorsa l'editore aveva riferito che avrebbe presentato in questi giorni il multiplayer , e tale showcase è arrivato attraverso un video piuttosto lungo, di otto minuti e mezzo, che potete vedere riportato qui sotto e che peraltro anticipa la presenza di Ace Combat 8 anche tra i giochi di Bandai Namco al Tokyo Game Show 2026 , dal quale probabilmente arriveranno ulteriori informazioni.

Come era stato promesso giorni fa, Bandai Namco ha presentato il multiplayer online di Ace Combat 8: Wings of Theve con un trailer panoramico che mostra le caratteristiche di questa modalità di gioco per l'atteso ottavo capitolo dello sparatutto/simulazione aerea.

Una modalità molto ampia con elementi live service

Ace Combat Online è di fatto una modalità di gioco indipendente, con un proprio sistema di progressione e dati di salvataggio separati dalla modalità Campagna, presentandosi dunque come una sorta di gioco nel gioco, scollegato dal single player.

Qui ci troviamo a iniziare la nostra avventura nei panni di un pilota mercenario appena assegnato a una base aerea, con la possibilità di creare il proprio avatar da zero, che può poi essere ulteriormente personalizzato attraverso le ricompense che si ottengono partecipando alle missioni.

La base aerea funge da hub per i giocatori e può ospitare fino a 100 giocatori alla volta.

Ci sono essenzialmente due modalità di gioco principali al centro di Ace Combat Online: Assalto cooperativo e Guerra cooperativa, che forniscono diverse interpretazioni del multiplayer, fra collaborazione e scontri in dogfight.

Co-Op Assault è focalizzato su una struttura PvE, con i giocatori che formano squadriglie da quattro velivoli in competizione tra loro per raggiungere i punteggi più alti all'interno di diverse missioni, con ricompense che variano a seconda del ranking raggiunto al termine. In questo caso i giocatori devono collaborare come veri wingmen e comunicare tra loro.

Co-Op Warfare è invece una modalità più puramente PvP, che pone due squadriglie composte da quattro aerei ciascuna una contro l'altra, con l'aggiunta di alleati che si trovano su terra, mare e aria attraverso NPC e veicoli vari. Vincendo gli scontri si aumenta il proprio livello di minaccia, che comporta un incremento nelle ricompense.

Il multiplayer di Ace Combat 8: Wings of Theve ha caratteristiche live service e proporrà anche eventi a tempo e speciali, aggiungendo ulteriori elementi di caratterizzazione e con la presenza anche di un Ace Pass per sbloccare ulteriori premi in una progressione specifica per questa modalità.