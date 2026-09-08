Ace Combat 8: la Season 1 includerà Pac-Man e Galaga tra i classici Namco giocabili

Project Aces ha pubblicato un nuovo teaser dedicato alla lobby online di Ace Combat 8: Wings of Theve, confermando che la Season 1 del gioco includerà quattro classici arcade Namco giocabili: Pac-Man, Galaga, Rally-X e Dragon Spirit.
L'annuncio è arrivato tramite l'account ufficiale della serie su X: "Ciao a tutti! Sono Nugget! Nella lobby di ACE COMBAT ONLINE, la modalità online di Ace Combat 8, sarà possibile giocare gratuitamente a titoli classici Namco che cambieranno stagione dopo stagione. I titoli della Season 1 sono Pac-Man, Galaga, Rally-X e Dragon Spirit."
Una sala giochi nel gioco
La Air Base Lobby di Ace Combat 8 è l'ambiente in cui i giocatori possono trovare partite e avviare missioni, oppure prendere parte a una modalità di addestramento militare fino a quattro giocatori. È anche il luogo in cui ci si può semplicemente ritrovare con altri piloti in chat, ascoltare le colonne sonore dei precedenti capitoli della serie tramite il Jukebox e, appunto, giocare a veri e propri giochi arcade. I titoli Namco annunciati questa volta sono descritti come parte dei contenuti della Season 1, il che lascia intendere che in futuro potrebbero arrivarne altri.
Un dettaglio curioso riguarda la presenza di Dragon Spirit tra i giochi di lancio: il brand director della serie, Kazutoki Kono, è intervenuto dopo l'annuncio per spiegarne il motivo, raccontando che il team di sviluppo si era appassionato al gioco a metà dei lavori, senza però riuscire ad andare oltre il terzo livello.
Da segnalare anche che Ace Combat 8 includerà un port di Ace Combat Zero: The Belkan War per chi effettuerà il preordine. Per chi lo aspetta, uscirà il 2 ottobre per PC, PS5 e Xbox Series X e S.