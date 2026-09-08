Ace Combat 8: la Season 1 includerà Pac-Man e Galaga tra i classici Namco giocabili

L'annuncio è arrivato tramite l'account ufficiale della serie su X: "Ciao a tutti! Sono Nugget! Nella lobby di ACE COMBAT ONLINE , la modalità online di Ace Combat 8, sarà possibile giocare gratuitamente a titoli classici Namco che cambieranno stagione dopo stagione. I titoli della Season 1 sono Pac-Man , Galaga , Rally-X e Dragon Spirit."

Project Aces ha pubblicato un nuovo teaser dedicato alla lobby online di Ace Combat 8: Wings of Theve , confermando che la Season 1 del gioco includerà quattro classici arcade Namco giocabili: Pac-Man, Galaga, Rally-X e Dragon Spirit .

Una sala giochi nel gioco

La Air Base Lobby di Ace Combat 8 è l'ambiente in cui i giocatori possono trovare partite e avviare missioni, oppure prendere parte a una modalità di addestramento militare fino a quattro giocatori. È anche il luogo in cui ci si può semplicemente ritrovare con altri piloti in chat, ascoltare le colonne sonore dei precedenti capitoli della serie tramite il Jukebox e, appunto, giocare a veri e propri giochi arcade. I titoli Namco annunciati questa volta sono descritti come parte dei contenuti della Season 1, il che lascia intendere che in futuro potrebbero arrivarne altri.

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Un dettaglio curioso riguarda la presenza di Dragon Spirit tra i giochi di lancio: il brand director della serie, Kazutoki Kono, è intervenuto dopo l'annuncio per spiegarne il motivo, raccontando che il team di sviluppo si era appassionato al gioco a metà dei lavori, senza però riuscire ad andare oltre il terzo livello.

Da segnalare anche che Ace Combat 8 includerà un port di Ace Combat Zero: The Belkan War per chi effettuerà il preordine. Per chi lo aspetta, uscirà il 2 ottobre per PC, PS5 e Xbox Series X e S.