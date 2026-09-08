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Preordina Legacy Of Kain: Defiance Remastered Deluxe Edition per PS5 e Nintendo Switch

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine della Deluxe Edition di Legacy Of Kain: Defiance Remastered, con una serie di contenuti esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/09/2026
Legacy Of Kain: Defiance Remastered Deluxe Edition
Legacy of Kain: Defiance Remastered
Legacy of Kain: Defiance Remastered
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Su Amazon è attualmente disponibile in preordine Legacy Of Kain: Defiance Remastered Deluxe Edition a 49,99 €. La versione per PS5 è acquistabile tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'edizione per Nintendo Switch è disponibile tramite questo link o attraverso il box sottostante. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 13 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Nuova grafica in HD, comandi perfezionati e altre novità

Prima di tutto, l'edizione Deluxe include una demo giocabile di Dark Prophecy, ovvero il seguito di Defiance che non venne mai completato, e i fumetti digitali basati sui giochi di Legacy of Kain. Inoltre, la versione rimasterizzata include sottotitoli e menu completamente localizzati (tuttavia alcuni materiali bonus sono solo in inglese). Esplorerai città in rovina, fortezze e luoghi ricchi di enigmi ambientali. Giocherai sia come Kain che come Raziel, con abilità specifiche e uno stile di combattimento unico.

Legacy of Kain: Defiance
Legacy of Kain: Defiance

La grafica in HD, i comandi perfezionati e i movimenti di telecamera più moderni rendono l'esperienza ancora più suggestiva. Si tratta dell'occasione perfetta per recuperare un grande classico particolarmente amato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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