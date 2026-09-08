Preordina Legacy Of Kain: Defiance Remastered Deluxe Edition per PS5 e Nintendo Switch

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine Legacy Of Kain: Defiance Remastered Deluxe Edition a 49,99 €. La versione per PS5 è acquistabile tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'edizione per Nintendo Switch è disponibile tramite questo link o attraverso il box sottostante. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 13 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.