Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Ace Combat 8: Wings of Theve nel trailer panoramico

Un riepilogo generale

Il nuovo trailer, visibile qui sotto, ci introduce al particolare mondo di Ace Combat 8: Wings of Theve attraverso una sorta di briefing generale su tutto quello che ci troveremo di fronte una volta entrati nel gioco, illustrato con un misto di scene d'intermezzo e di gameplay.

Vediamo dunque un riepilogo di elementi narrativi e di gameplay, dando un'infarinatura generale molto efficace per capire qualcosa su storia e meccaniche di gioco in questo nuovo capitolo.

Abbiamo visto che la modalità Campagna comprende boss colossali, guerra d'informazione e oltre 30 velivoli pilotabili, e in questo caso vediamo qualcosa anche dei personaggi che fanno parte del cast e i rapporti fra queste diverse personalità che gravitano intorno al protagonista.

In Ace Combat 8: Wings of Theve ci troviamo nei panni di un pilota di caccia sopravvissuto in mare aperto e salvato dall'Endurance, una vecchia portaerei ormai lontana dal fronte e rifugio di profughi.

L'anno è il 2029 e la Federazione di Central Usea è stata travolta dall'invasione lampo della Repubblica di Sotoa, con gran parte del territorio è occupato e l'esercito è in frantumi.

Un elemento centrale della nuova storia è il nome leggendario di "Wings of Theve", simbolo di speranza e propaganda, che dovremo conquistare e assumere per tornare nei cieli e infondere nuova linfa alla resistenza del proprio paese.