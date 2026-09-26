Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Ace Combat 8: Wings of Theve nel trailer panoramico

Bandai Namco continua a scandire l'avvicinamento all'uscita di Ace Combat 8: Wings of Theve con nuovi video, e in questo caso vediamo uno spettacolare trailer panoramico che riassume un po' tutte le principali caratteristiche del gioco.
Potete conoscere meglio il nuovo capitolo della storica serie di sparatutto/simulazioni di volo nella nostra recensione di Ace Combat 8: Wings of Theve, gioco che ha peraltro raccolto voti davvero eccellenti nelle prime valutazioni, a dimostrazione di come rappresenti un'ottima evoluzione della formula.
Il gioco presenta, come da tradizione, una sostanziosa base narrativa che collega tra loro le varie missioni all'interno di un'epopea fanta-politica ambientata nel mondo di Strangereal, oltre anche a un grosso comparto multiplayer su cui era dedicato uno dei precedenti trailer visto nei giorni scorsi.
Un riepilogo generale
Il nuovo trailer, visibile qui sotto, ci introduce al particolare mondo di Ace Combat 8: Wings of Theve attraverso una sorta di briefing generale su tutto quello che ci troveremo di fronte una volta entrati nel gioco, illustrato con un misto di scene d'intermezzo e di gameplay.
Vediamo dunque un riepilogo di elementi narrativi e di gameplay, dando un'infarinatura generale molto efficace per capire qualcosa su storia e meccaniche di gioco in questo nuovo capitolo.
Abbiamo visto che la modalità Campagna comprende boss colossali, guerra d'informazione e oltre 30 velivoli pilotabili, e in questo caso vediamo qualcosa anche dei personaggi che fanno parte del cast e i rapporti fra queste diverse personalità che gravitano intorno al protagonista.
In Ace Combat 8: Wings of Theve ci troviamo nei panni di un pilota di caccia sopravvissuto in mare aperto e salvato dall'Endurance, una vecchia portaerei ormai lontana dal fronte e rifugio di profughi.
L'anno è il 2029 e la Federazione di Central Usea è stata travolta dall'invasione lampo della Repubblica di Sotoa, con gran parte del territorio è occupato e l'esercito è in frantumi.
Un elemento centrale della nuova storia è il nome leggendario di "Wings of Theve", simbolo di speranza e propaganda, che dovremo conquistare e assumere per tornare nei cieli e infondere nuova linfa alla resistenza del proprio paese.