No Rest for the Wicked è stato rinviato: ecco il nuovo mese di uscita su PS5 e PC della versione 1.0

Nessun cambiamento invece per Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 : queste versioni sono ancora in programma e verranno pubblicate in un secondo momento. L'annuncio è stato accompagnato da un video in cui il CEO Thomas Mahler parla delle motivazioni che hanno portato al posticipo.

Moon Studios ha annunciato il rinvio della versione 1.0 di No Rest of the Wicked . Non debutterà più a ottobre come indicato in precedenza, con la nuova finestra di lancio fissata a marzo 2027 su PS5 e PC via Steam.

I motivi del rinvio

Secondo Moon Studios, i mesi aggiuntivi di sviluppo serviranno a migliorare le prestazioni, raffinare il sistema delle classi e portare il gioco allo standard qualitativo che merita. Il team ha confermato che nei prossimi mesi verranno organizzati nuovi test chiusi, seguiti da una open beta prevista per dicembre, così da raccogliere ulteriori feedback prima del lancio definitivo. Gli aggiornamenti sullo sviluppo continueranno attraverso la serie di video Wicked Inside, dove gli sviluppatori condivideranno progressi e approfondimenti man mano che il progetto avanza.

Il rinvio comporta anche una modifica importante per il Founders Pack, il set di oggetti speciali riservato ai primi acquirenti. La scadenza per ottenerlo, inizialmente fissata al 10 luglio, è stata spostata al 1° gennaio 2027 per i giocatori PC, includendo retroattivamente anche chi ha acquistato il gioco dopo quella data. Per quanto riguarda PlayStation, i pre‑order su PS5 apriranno a gennaio 2027, e includeranno anch'essi il Founders Pack, garantendo ai giocatori la possibilità di ottenere le ricompense esclusive.