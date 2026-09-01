0

No Rest for the Wicked è stato rinviato: ecco il nuovo mese di uscita su PS5 e PC della versione 1.0

Moon Studios rinvia la versione 1.0 di No Rest for the Wicked: il debutto non avverrà più a ottobre ma a marzo 2027, con nuovi test, aggiornamenti e una finestra estesa per ottenere il Founders Pack.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/09/2026
Artwork di No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
Articoli News Video Immagini

Moon Studios ha annunciato il rinvio della versione 1.0 di No Rest of the Wicked. Non debutterà più a ottobre come indicato in precedenza, con la nuova finestra di lancio fissata a marzo 2027 su PS5 e PC via Steam.

Nessun cambiamento invece per Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2: queste versioni sono ancora in programma e verranno pubblicate in un secondo momento. L'annuncio è stato accompagnato da un video in cui il CEO Thomas Mahler parla delle motivazioni che hanno portato al posticipo.

I motivi del rinvio

Secondo Moon Studios, i mesi aggiuntivi di sviluppo serviranno a migliorare le prestazioni, raffinare il sistema delle classi e portare il gioco allo standard qualitativo che merita. Il team ha confermato che nei prossimi mesi verranno organizzati nuovi test chiusi, seguiti da una open beta prevista per dicembre, così da raccogliere ulteriori feedback prima del lancio definitivo. Gli aggiornamenti sullo sviluppo continueranno attraverso la serie di video Wicked Inside, dove gli sviluppatori condivideranno progressi e approfondimenti man mano che il progetto avanza.

No Rest for the Wicked ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite No Rest for the Wicked ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Il rinvio comporta anche una modifica importante per il Founders Pack, il set di oggetti speciali riservato ai primi acquirenti. La scadenza per ottenerlo, inizialmente fissata al 10 luglio, è stata spostata al 1° gennaio 2027 per i giocatori PC, includendo retroattivamente anche chi ha acquistato il gioco dopo quella data. Per quanto riguarda PlayStation, i pre‑order su PS5 apriranno a gennaio 2027, e includeranno anch'essi il Founders Pack, garantendo ai giocatori la possibilità di ottenere le ricompense esclusive.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
No Rest for the Wicked è stato rinviato: ecco il nuovo mese di uscita su PS5 e PC della versione 1.0