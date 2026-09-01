Puoi effettuare il pre-order di GTA VI a 65€ su Amazon fino al 3 settembre: a patto che sia disponibile

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo di GTA VI in pre-order: l'offerta prevede la possibilità di ottenere 15€ di sconto su una spesa di 75€. Al momento, però, il gioco non risulta disponibile ma potrebbe ritornare ad esserlo tra qualche ora. Puoi prenotarlo tramite questo link, oppure accedendo alla pagina del box qui sotto: In questa pagina, invece, è possibile selezionare la tipologia di sconto che si preferisce. Ricordiamo che questa è un'edizione senza disco fisico. Grand Theft Auto VI è ambientato a Leonida, uno stato immaginario ispirato alla Florida contemporanea. Il territorio di gioco comprende diverse ambientazioni, a partire da Vice City.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'ambientazione non si limita però alla componente geografica, ma assume anche una forte connotazione satirica. Il gioco utilizza infatti Leonida per raccontare e prendere in giro diversi aspetti della cultura statunitense degli anni 2020. Tra gli elementi rappresentati figurano il peso dei social media, la cultura delle celebrità e alcune moderne tecnologie utilizzate dalle forze dell'ordine, comprese le body cam.
Non manca inoltre il riferimento al fenomeno mediatico del cosiddetto "Florida Man", diventato negli anni un simbolo delle notizie più bizzarre associate alla Florida. Al centro della storia ci sono Jason Duval e Lucia Caminos, una coppia coinvolta nel mondo criminale.
Jason è un ex militare che ha lavorato per trafficanti di droga nelle Leonida Keys, mentre Lucia è stata detenuta nel Leonida Penitentiary dopo aver combattuto per proteggere la propria famiglia