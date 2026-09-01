Puoi effettuare il pre-order di GTA VI a 65€ su Amazon fino al 3 settembre: a patto che sia disponibile

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo di GTA VI in pre-order: l'offerta prevede la possibilità di ottenere 15€ di sconto su una spesa di 75€. Al momento, però, il gioco non risulta disponibile ma potrebbe ritornare ad esserlo tra qualche ora. Puoi prenotarlo tramite questo link, oppure accedendo alla pagina del box qui sotto: In questa pagina, invece, è possibile selezionare la tipologia di sconto che si preferisce. Ricordiamo che questa è un'edizione senza disco fisico. Grand Theft Auto VI è ambientato a Leonida, uno stato immaginario ispirato alla Florida contemporanea. Il territorio di gioco comprende diverse ambientazioni, a partire da Vice City.