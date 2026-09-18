GTA 6 Online potrebbe arrivare nel 2027, secondo il CEO di Twitch

Come ormai saprete a memoria, GTA 6 arriverà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma per il momento Rockstar Games continua a presentarlo come un'esperienza principalmente single player . La presenza di una componente online non è stata ancora annunciata ufficialmente, anche se il successo ottenuto da GTA Online rende praticamente certa l'ipotesi di un nuovo lato multiplayer legato al gioco, che sarà poi quello che lo manterrà in vita commercialmente per i prossimi anni.

A quando le novità?

Una possibile indicazione su quando vedremo le novità arriva da Dan Clancy, CEO di Twitch. In un'intervista a Bloomberg, Clancy ha spiegato che la piattaforma ha trascorso "molto tempo a parlare con Rockstar dei suoi piani" in vista dell'arrivo di GTA 6. Secondo il dirigente, il lancio del gioco porterà molti creatori di contenuti su Twitch, ma l'impatto potrebbe essere ancora maggiore nel 2027, "quando lanceranno il multiplayer".

Rockstar, va sottolineato, non ha annunciato né confermato alcuna modalità multiplayer per GTA 6, né tantomeno una data per il suo eventuale debutto, il che porta a pensare che Clancy abbia parlato un po' troppo. Le sue parole risultano interessanti perché sembrano derivare da conversazioni tra Twitch e Rockstar, anche se non costituiscono una conferma ufficiale da parte dello sviluppatore.

Rockstar aveva già separato il lancio della campagna single player da quello del lato multiplayer con GTA 5. La prima uscì il 17 settembre 2013, mentre GTA Online arrivò alcune settimane più tardi. Nel caso di GTA 6, l'ipotesi suggerita da Clancy indicherebbe però un'attesa più lunga, con il multiplayer eventualmente rinviato al 2027.

Rimane il fatto che il 2027 va considerato soltanto come una finestra indicata dal CEO di Twitch e non come una data ufficiale. GTA 6 debutterà a novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X e S, mentre una versione PC è attesa successivamente.