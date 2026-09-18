GTA 6 offrirà un'"evoluzione della radio in gioco", promette Rockstar

In fondo al post con cui Rockstar ha annunciato GTA 6: The Album , la casa di sviluppo ha inserito una riga dedicata ad altri aggiornamenti in arrivo sul fronte della colonna sonora. Il messaggio invita i fan a restare sintonizzati per maggiori dettagli sulla musica di GTA 6 , con un riferimento specifico alla "colonna sonora dinamica" del gioco. Rockstar ha inoltre anticipato che GTA 6 offrirà quella che ha definito la " prossima evoluzione della radio in game, e non solo ".

Poche info

Le informazioni concrete sono poche, ma si inseriscono in un contesto di voci già circolate in passato: secondo alcuni rumor non confermati, DJ Khaled potrebbe avere una sua stazione radio all'interno del gioco, e lo stesso si dice per Drake. Un'altra indiscrezione, anch'essa priva di conferma ufficiale, ipotizzava la possibilità per gli abbonati Spotify di importare le proprie playlist direttamente in GTA 6.

A questo si aggiunge un dettaglio emerso da un trailer precedente, in cui si vedeva Lucia indossare degli auricolari: un'immagine che ha alimentato le teorie secondo cui i giocatori potrebbero ascoltare musica anche a piedi, e non solo alla guida. Spotify, del resto, sta già promuovendo attivamente GTA 6, segno di una collaborazione in corso tra le due aziende, anche se non è ancora chiaro quanto sarà estesa.

La serie GTA ha sempre puntato molto su musica e collaborazioni con artisti, quindi non sorprenderebbe vedere Rockstar alzare ulteriormente l'asticella con questo capitolo. Il prossimo album GTA 6: The Album conterrà 34 brani scritti appositamente per il gioco, tra cui nuove tracce firmate Keith Richards e Travis Scott.

GTA 6 uscirà il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X e S, mentre l'edizione PC è attesa in un secondo momento.