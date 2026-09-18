Per il CEO di Take-Two “Il PC sta diventando sempre più importante”, ma GTA 6 uscirà comunque in ritardo

Il lancio di GTA 6 è attualmente previsto per novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, mentre una versione PC non è stata annunciata, ma è data in uscita almeno l'anno successivo, seguendo il modello già adottato con GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

A riaccendere il tema sono state le dichiarazioni di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, durante l'assemblea virtuale degli azionisti della compagnia. Parlando più in generale della strategia dell'azienda, Zelnick ha spiegato che Take-Two punta a pubblicare i propri giochi sulle piattaforme "per le quali esiste un pubblico significativo". Subito dopo ha aggiunto: "Il PC sta diventando sempre più importante per la nostra azienda con il passare del tempo".