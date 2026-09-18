Per il CEO di Take-Two “Il PC sta diventando sempre più importante”, ma GTA 6 uscirà comunque in ritardo

Il lancio di GTA 6 è attualmente previsto per novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, mentre una versione PC non è stata annunciata, ma è data in uscita almeno l'anno successivo, seguendo il modello già adottato con GTA 5 e Red Dead Redemption 2.
A riaccendere il tema sono state le dichiarazioni di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, durante l'assemblea virtuale degli azionisti della compagnia. Parlando più in generale della strategia dell'azienda, Zelnick ha spiegato che Take-Two punta a pubblicare i propri giochi sulle piattaforme "per le quali esiste un pubblico significativo". Subito dopo ha aggiunto: "Il PC sta diventando sempre più importante per la nostra azienda con il passare del tempo".
Importante, ma...
Zelnick non si riferiva nello specifico a GTA 6, ma i dati forniti durante l'incontro aiutano a capire quanto il mercato PC sia cambiato per Take-Two negli ultimi anni. Quando il dirigente è entrato nell'azienda, nel 2007, le vendite PC rappresentavano soltanto circa il 5% dei volumi complessivi della serie NBA 2K. Oggi, secondo Zelnick, per un titolo di grande rilievo la quota PC può arrivare al 45-50% delle vendite.
Il modello seguito da Rockstar potrebbe inoltre consentire a Take-Two di creare un secondo ciclo commerciale per i propri giochi. Una pubblicazione PC successiva al debutto console permette infatti di raggiungere un nuovo pubblico e, in alcuni casi, può portare gli stessi giocatori ad acquistare il titolo più di una volta. "Vedremo come andrà", ha commentato Zelnick.
Il precedente di Rockstar è piuttosto chiaro. GTA 5 è arrivato su PC nell'aprile 2015, circa 18 mesi dopo il debutto console del settembre 2013. Red Dead Redemption 2, invece, ha avuto un'attesa più breve: la versione PC è stata pubblicata nel novembre 2019, circa un anno dopo l'uscita su console nell'ottobre 2018.
Per GTA 6, quindi, non esiste ancora una data ufficiale per PC. Zelnick ha inoltre ribadito in passato che l'assenza della versione PC al lancio non dipende dall'accordo di co-marketing con Sony. Secondo il dirigente, Rockstar tende a pubblicare inizialmente i GTA su console perché, per un'uscita di questo tipo, "si viene giudicati sulla capacità di servire il pubblico principale".
Nel 2023 anche l'ex sviluppatore Rockstar Mike York, che aveva lavorato a GTA 5 e Red Dead Redemption 2, aveva indicato una possibile spiegazione analoga, sostenendo che la compagnia punta a "dare priorità a ciò che vende", sottolineando il ruolo storico di PlayStation per il successo della serie.