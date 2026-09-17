GTA 6 è come Barbie, secondo il capo di Take-Two

Grand Theft Auto 6 è tra i lanci più attesi di sempre, se non il più atteso in assoluto, ma questo non significa che Rockstar Games e la casa madre Take-Two possano permettersi di ridurre gli investimenti in comunicazione. È quanto sostenuto da Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two, secondo cui la notorietà di un franchise non esonera l'azienda dal continuare a investire tempo e risorse nel marketing.
A supporto della sua tesi, Zelnick ha citato il caso del film Barbie del 2023. In un'intervista rilasciata alla testata GamesBeat, ha ricordato come la pellicola sia stata promossa con grande forza nonostante l'IP fosse già ampiamente conosciuta e nonostante il pubblico avesse ormai intuito da tempo di cosa trattasse il film. Secondo il manager, quella campagna è stata di altissimo livello, capillare, e alla fine ha funzionato.
Forte campagna marketing
Per qualsiasi prodotto di intrattenimento rivolto a un pubblico molto ampio, ha spiegato Zelnick, le aziende non hanno alternative: devono investire grosse cifre per il marketing, e GTA 6 non fa eccezione, nonostante sembri vendersi da solo, tramite il chiacchiericcio dei fan. Un conto è la semplice consapevolezza dell'esistenza di un gioco, ha aggiunto, un altro è generare vero entusiasmo attorno ad esso: per questo è necessario mostrare al pubblico cosa avrà davvero tra le mani.
Zelnick ha raccontato che gli investitori di Take-Two gli hanno più volte chiesto perché fosse necessaria una spinta pubblicitaria così aggressiva per un gioco già noto a chiunque. La sua risposta affonda le radici nell'esperienza maturata anni fa come dirigente nel settore cinematografico: se un prodotto non è valido, si può promuoverlo quanto si vuole, ma il pubblico non se ne accorgerà comunque; se invece la campagna è mal realizzata, rischia addirittura di allontanare le persone. Una buona campagna, al contrario, può generare entusiasmo.
L'obiettivo, ha concluso, è sempre lo stesso, che si tratti di questo lancio o di qualsiasi altro titolo: trasformare la semplice consapevolezza in entusiasmo, e la mancanza di consapevolezza in consapevolezza.
Nel corso dell'intervista, Zelnick ha parlato anche della collaborazione tra Rockstar e Netflix per il trailer esteso di GTA 6, paragonandola a una sorta di tutorial pensato per aiutare i fan a vedere il gioco in azione e capire perché dovrebbero acquistarlo. Ha sottolineato come il lavoro di Rockstar sia stato straordinario, pur contenendo un elemento didattico di fondo: un'idea diversa rispetto al passato, ma con la stessa funzione. Guardando alle precedenti campagne promozionali della serie, ha osservato, si trovano veri e propri tutorial; questa volta Rockstar ha semplicemente trovato un modo diverso di trasmettere le stesse informazioni, riuscendo a intrattenere il pubblico per 27 minuti spiegando allo stesso tempo le meccaniche di gioco.
GTA 6 uscirà il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X e S, con una versione PC attesa in un secondo momento.