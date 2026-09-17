GTA 6 è come Barbie, secondo il capo di Take-Two

A supporto della sua tesi, Zelnick ha citato il caso del film Barbie del 2023 . In un'intervista rilasciata alla testata GamesBeat, ha ricordato come la pellicola sia stata promossa con grande forza nonostante l'IP fosse già ampiamente conosciuta e nonostante il pubblico avesse ormai intuito da tempo di cosa trattasse il film. Secondo il manager, quella campagna è stata di altissimo livello, capillare, e alla fine ha funzionato.

Grand Theft Auto 6 è tra i lanci più attesi di sempre, se non il più atteso in assoluto, ma questo non significa che Rockstar Games e la casa madre Take-Two possano permettersi di ridurre gli investimenti in comunicazione. È quanto sostenuto da Strauss Zelnick , amministratore delegato di Take-Two, secondo cui la notorietà di un franchise non esonera l'azienda dal continuare a investire tempo e risorse nel marketing .

Forte campagna marketing

Per qualsiasi prodotto di intrattenimento rivolto a un pubblico molto ampio, ha spiegato Zelnick, le aziende non hanno alternative: devono investire grosse cifre per il marketing, e GTA 6 non fa eccezione, nonostante sembri vendersi da solo, tramite il chiacchiericcio dei fan. Un conto è la semplice consapevolezza dell'esistenza di un gioco, ha aggiunto, un altro è generare vero entusiasmo attorno ad esso: per questo è necessario mostrare al pubblico cosa avrà davvero tra le mani.

Zelnick ha raccontato che gli investitori di Take-Two gli hanno più volte chiesto perché fosse necessaria una spinta pubblicitaria così aggressiva per un gioco già noto a chiunque. La sua risposta affonda le radici nell'esperienza maturata anni fa come dirigente nel settore cinematografico: se un prodotto non è valido, si può promuoverlo quanto si vuole, ma il pubblico non se ne accorgerà comunque; se invece la campagna è mal realizzata, rischia addirittura di allontanare le persone. Una buona campagna, al contrario, può generare entusiasmo.

L'obiettivo, ha concluso, è sempre lo stesso, che si tratti di questo lancio o di qualsiasi altro titolo: trasformare la semplice consapevolezza in entusiasmo, e la mancanza di consapevolezza in consapevolezza.

Nel corso dell'intervista, Zelnick ha parlato anche della collaborazione tra Rockstar e Netflix per il trailer esteso di GTA 6, paragonandola a una sorta di tutorial pensato per aiutare i fan a vedere il gioco in azione e capire perché dovrebbero acquistarlo. Ha sottolineato come il lavoro di Rockstar sia stato straordinario, pur contenendo un elemento didattico di fondo: un'idea diversa rispetto al passato, ma con la stessa funzione. Guardando alle precedenti campagne promozionali della serie, ha osservato, si trovano veri e propri tutorial; questa volta Rockstar ha semplicemente trovato un modo diverso di trasmettere le stesse informazioni, riuscendo a intrattenere il pubblico per 27 minuti spiegando allo stesso tempo le meccaniche di gioco.

GTA 6 uscirà il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X e S, con una versione PC attesa in un secondo momento.