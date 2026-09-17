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Resident Evil 2, 3 e 4 girano sorprendentemente bene su Nintendo Switch 2

Stando ad alcuni video off screen girati al Tokyo Game Show, sembra che i remake di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4 girino molto bene su Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/09/2026
Leon e Claire in Resident Evil 2
Resident Evil 2
Resident Evil 2
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Resident Evil 2, 3 e 4 girano sorprendentemente bene su Nintendo Switch 2, almeno a giudicare da alcuni video off screen girati al Tokyo Game Show, che mostrano il gameplay dei tre remake in arrivo a breve sulla nuova console ibrida giapponese.

La sensazione è che i giochi girino a 60 frame al secondo, mantenendo dunque una coerenza prestazionale con quanto visto su PS5 e Xbox Series X, ma una ripresa di questo genere non consente di avere delle solide certezze.

In particolare, il fatto che i tre titoli siano stati mostrati in modalità portatile potrebbe trarre in inganno per quanto concerne la risoluzione e le eventuali soluzioni adottate per ricostruirla, in primis l'impiego del DLSS di NVIDIA.

Annunciate le versioni Nintendo Switch 2 di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4 Annunciate le versioni Nintendo Switch 2 di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4

In arrivo il 16 ottobre in formato digitale e solo il prossimo 29 gennaio in edizione fisica, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4 includeranno su Nintendo Switch 2 tutti gli aggiornamenti e le espansioni, incluso il pacchetto di Separate Ways.

Una gran bella notizia

Come forse ricorderete, la versione Nintendo Switch 2 di Resident Evil Requiem è stata promossa da Digital Foundry, e considerando che si trattava del più recente e sofisticato capitolo della saga, è lecito immaginare che non ci saranno problemi con i tre remake.

Parliamo peraltro di rifacimenti di eccellente fattura, sebbene Resident Evil 3 abbia un po' deluso le aspettative per tutta una serie di motivi, ed è bello sapere che da qui a un mese potremo giocarli tutti su Nintendo Switch 2.

#Tokyo Game Show
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