Final Fantasy 7 Revelation avrà le sorgenti termali e i personaggi avranno nuovi costumi da bagno

Il publisher giapponese ha mostrato questa inedita funzionalità nel corso del SDCC Málaga, condividendo successivamente alcuni filmati di gameplay sui propri canali social.

La trilogia di Final Fantasy 7 Remake non è solo affari, ma anche piacere. Nel mezzo della caccia a Sephiroth, Cloud & Co. possono divertirsi in vari modi e nel caso di Final Fantasy 7 Revelation gli eroi potranno rilassarsi nelle sorgenti termali sparse per il mondo di gioco.

Presente all'appello anche Red XIII, sebbene per motivi anatomici la sua estetica rimanga pressoché invariata. Particolare il caso di Vincent Valentine, nuovo membro giocabile del gruppo , che ha preferito tuffarsi in acqua mantenendo il suo classico e inseparabile mantello da combattimento.

L'elemento di maggior richiamo per gli appassionati riguarda tuttavia la possibilità di sbloccare come skin utilizzabili tutti i costumi da bagno sfoggiati dai personaggi durante queste sequenze. I filmati diffusi in rete hanno già mostrato i nuovi abiti da bagno dedicati a Cloud, Barret e Cid .

Il director di Final Fantasy 7 Revelation spiega perché il gioco avrà dei DLC: inizialmente non erano previsti

Le dichiarazioni di Naoki Hamaguchi

In un messaggio di approfondimento pubblicato su Twitter, il director Naoki Hamaguchi ha confermato che l'esplorazione del mondo di gioco sarà fondamentale per scovare tutti i bagni termali disponibili e sbloccare l'intero guardaroba alternativo della squadra.

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"Stiamo condividendo un'anteprima di alcuni degli eventi legati alle sorgenti termali svelati durante la nostra presentazione al SDCC Málaga. Ogni sorgente termale offre uno sguardo diverso sulla vita quotidiana dei personaggi, e gli abiti mostrati in questi eventi potranno anche essere sbloccati come skin. Esplorate il mondo, scoprite le sorgenti termali e godetevi questi momenti speciali con i vostri compagni!"

Sappiamo poi che Final Fantasy 7 Revelation avrà più sezioni dedicate a Zack, con un sistema di combattimento tutto suo.