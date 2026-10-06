Le cuffie Sony INZONE H5 costano 60 € in meno per le Offerte Prime

Su Amazon sono attualmente disponibili le cuffie wireless Sony INZONE H5 a 89 € rispetto al prezzo consigliato di 149 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per pochi giorni.
Suono spaziale a 360° e buona autonomia
Queste cuffie sono dotate di suono spaziale a 360° per il gaming, affinché tu possa individuare subito i passi del tuo avversario. Inoltre, con l'app 360 Spatial Sound Personaliser potrai mappare il suono in base alla forma del tuo orecchio. Si tratta di un prodotto molto confortevole, con bassa pressione laterale e cuscinetti traspiranti, quindi potrai giocare a lungo nel massimo comfort. L'autonomia è di circa 28 ore, con ricarica rapida e supporto per cavo audio da 3,5 mm. Le cuffie sono dotate anche di microfono bidirezionale: il rumore ambientale viene filtrato per offrire conversazioni cristalline.
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