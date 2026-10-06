0

Le cuffie Sony INZONE H5 costano 60 € in meno per le Offerte Prime

Tra le proposte di Amazon, in occasione delle Offerte Prime, troviamo le cuffie wireless Sony INZONE H5 a prezzo scontato. L'offerta è riservata agli utenti Prime.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/10/2026
Cuffie Sony INZONE H5

Su Amazon sono attualmente disponibili le cuffie wireless Sony INZONE H5 a 89 € rispetto al prezzo consigliato di 149 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per pochi giorni.

Suono spaziale a 360° e buona autonomia

Queste cuffie sono dotate di suono spaziale a 360° per il gaming, affinché tu possa individuare subito i passi del tuo avversario. Inoltre, con l'app 360 Spatial Sound Personaliser potrai mappare il suono in base alla forma del tuo orecchio. Si tratta di un prodotto molto confortevole, con bassa pressione laterale e cuscinetti traspiranti, quindi potrai giocare a lungo nel massimo comfort. L'autonomia è di circa 28 ore, con ricarica rapida e supporto per cavo audio da 3,5 mm. Le cuffie sono dotate anche di microfono bidirezionale: il rumore ambientale viene filtrato per offrire conversazioni cristalline.

Festa delle Offerte Prime Amazon 2026: le migliori offerte del 6 e 7 ottobre Festa delle Offerte Prime Amazon 2026: le migliori offerte del 6 e 7 ottobre

Ricordiamo che, se non lo hai già fatto in passato, è possibile provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, in modo da approfittare degli attuali sconti esclusivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le cuffie Sony INZONE H5 costano 60 € in meno per le Offerte Prime