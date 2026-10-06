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Il mouse da gaming Viper V3 Pro di Razer è in promo su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il prezzo del mouse da gaming Viper V3 Pro di Razer.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/10/2026
Mouse Razer Viper V3 Pro

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del mouse da gaming Viper V3 Pro di Razer: sconto attivo del 40% per un costo totale e finale di 107,29€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il Razer Viper V3 Pro è un mouse da gaming progettato per offrire elevata precisione e controllo durante le sessioni di gioco. Sviluppato in collaborazione con professionisti degli esports, presenta un design ultraleggero e bilanciato, pensato per facilitare movimenti rapidi e precisi. Al centro troviamo il sensore ottico Razer Focus Pro 35K DPI Gen-2.

Ulteriori dettagli sul mouse

Il Viper V3 Pro supporta la tecnologia Razer 8K Hz HyperPolling, abbinata alla connessione wireless Razer HyperSpeed. Il sistema raggiunge una frequenza di polling fino a 8000 Hz, con una risposta pensata per ridurre al minimo la latenza durante il gioco.

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Gli interruttori ottici Razer Gen-3 offrono un ciclo di vita dichiarato fino a 90 milioni di clic e un'attivazione di 0,2 ms, senza ritardo di rimbalzo. La connessione HyperSpeed utilizza inoltre un dongle ottimizzato per mantenere una trasmissione wireless fluida e affidabile. La batteria garantisce fino a 95 ore di autonomia, permettendo di affrontare sessioni di gioco prolungate senza frequenti interruzioni.

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