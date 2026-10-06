Il mouse da gaming Viper V3 Pro di Razer è in promo su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del mouse da gaming Viper V3 Pro di Razer: sconto attivo del 40% per un costo totale e finale di 107,29€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il Razer Viper V3 Pro è un mouse da gaming progettato per offrire elevata precisione e controllo durante le sessioni di gioco. Sviluppato in collaborazione con professionisti degli esports, presenta un design ultraleggero e bilanciato, pensato per facilitare movimenti rapidi e precisi. Al centro troviamo il sensore ottico Razer Focus Pro 35K DPI Gen-2.