La Deluxe Edition di Reanimal per PS5 è in offerta su Amazon: acquistala al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo della Deluxe Edition di Reanimal per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 35% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 38,72€ (minimo storico) . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: La Deluxe Edition di Reanimal include il DLC dedicato al preordine e il Season Pass , offrendo un'esperienza ancora più completa per chi vuole immergersi nell'avventura horror realizzata dai creatori di Little Nightmares I e II . In Reanimal vestirai i panni di due orfani, un fratello e una sorella, impegnati in un viaggio infernale alla ricerca dei loro amici scomparsi

Ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura propone una storia caratterizzata da un'atmosfera opprimente e ricca di tensione, seguendo i due protagonisti nella loro disperata ricerca di speranza e redenzione in circostanze estremamente difficili. Il mondo di gioco alterna luoghi affascinanti e terrificanti, nascondendo numerosi misteri e storie da scoprire lungo il percorso.

Il viaggio attraverso l'inferno può inoltre essere affrontato in compagnia. Reanimal supporta infatti sia il giocatore singolo sia la modalità cooperativa locale e online. L'esperienza utilizza un particolare sistema di inquadratura condivisa, pensato per aumentare ulteriormente la tensione e il senso di claustrofobia mentre i due protagonisti affrontano insieme i pericoli dell'isola. Qui la nostra recensione.