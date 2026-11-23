A questo punto fate attenzione , perché di seguito daremo alcune anticipazioni su Remake e Rebirth, i primi due capitoli della trilogia. Se non ci avete ancora giocato e non volete averne, non leggete oltre.

Yoshinori Kitase , director del Final Fantasy 7 originale, avrebbe voluto introdurre cambiamenti ancora più radicali nella serie Remake, ma a frenarlo è stato Naoki Hamaguchi , director dell'intera serie. A quanto emerge, a spingere per una maggiore fedeltà all'originale è stata soprattutto la nuova generazione di sviluppatori, che non volevano snaturamenti eccessivi.

Kitase frenato

Il tema è delicato per chi ha giocato Final Fantasy 7 Remake. Nonostante alcune differenze disseminate lungo tutto il gioco, il finale si discosta in modo marcato dalla storia originale, con rivelazioni che ridefiniscono la natura stessa dell'opera e con quella che l'autore definisce, in tono affettuoso, "follia da JRPG". Il risultato è che la serie Remake è qualcosa di completamente diverso, nonostante gli ovvi punti di contatto.

Kitase ne ha parlato al G-CON 2026 di Busan, in un intervento seguito dal sito Inven. Secondo il director, trattandosi di un remake c'era la possibilità di lasciarsi alle spalle l'originale, almeno in parte, e lui avrebbe voluto spingersi oltre. Un esempio riguarda il design del reattore Mako mostrato nell'introduzione: i primi concept art mostravano una struttura enorme, con spuntoni sporgenti da cui fuoriusciva l'energia Mako, mentre la versione finale ricalca da vicino quella del gioco per PS1.

Sempre nel racconto di Kitase, a battersi per preservare la maggior parte possibile degli elementi dell'originale sono stati i giovani sviluppatori guidati da Hamaguchi. Proprio durante la progettazione del reattore, ha spiegato, si è reso conto di dover mantenere alcuni elementi visivi che fanno parte dell'iconografia dei giocatori, per non tradirne le aspettative.

Certo, da una parte è chiaro che i fan sono legati a un certo immaginario e non vogliono rinunciarci, ma dall'altro è anche comprensibile il desiderio di Kitase di fare qualcosa di diverso, per non fossilizzarsi come autore su una visione di trent'anni prima. Del resto, alcune remake che hanno osato molto, come quelli dei primi Resident Evil, si sono rivelati comunque molto amati dai vecchi e dai nuovi giocatori.